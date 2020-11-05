分歧仍存 英欧贸易谈判僵局料难破

据外媒报道，欧盟和英国贸易代表近日持续在布鲁塞尔进行面对面的磋商，希望在最后时刻达成英国“脱欧”后双方贸易关系的协议。但是，双方官员3日表示，目前磋商尚未取得突破。外界希望，在时间紧迫和疫情反弹的双重压力之下，英欧双方能尽快达成协议，避免经济进一步受到严重冲击。

三大领域分歧难消

据法新社报道，欧盟发言人丹尼尔·费里否认了英国媒体所报道的英欧双方已经解决了棘手的渔业分歧问题。费里表示，双方尚未找到解决渔业分歧的方法。费里表示，双方贸易代表团队正在布鲁塞尔进行会面。费里说，双方正努力达成协议，但仍然尚未达成，还有许多工作要做。

据悉，英欧双方在存有分歧的三大关键问题上仍然没有取得关键进展，即渔业问题、保证欧盟市场的“公平竞争环境”问题和争端解决机制问题。

欧盟依然坚持其渔民在英国“脱欧”之后仍然能获准进入英国水域捕鱼。英国希望每年就欧盟渔民捕鱼的配额进行磋商，但遭到欧盟的反对。英国首相约翰逊的一位发言人表示，只有欧盟接受英国将完全掌控其水域准入权的现实，谈判才可能取得进展。这位发言人表示，英欧双方在一些棘手的问题上仍然存在巨大分歧，要想弥合这些分歧还有大量工作要做。

路透社的报道称，爱尔兰外交部长西蒙·科文尼表示，英欧双方达成协议的时间已经非常紧迫，但双方在维护公平竞争问题方面的进展还不够。科文尼表示，如果双方不能制定一套公平竞争方面的规则和商定解决争端的治理框架，那么就不可能达成协议。

由于第二波新冠肺炎疫情来袭，布鲁塞尔当下正实施严格的防疫措施，包括欧盟委员会工作人员在内，人们被强烈建议居家办公。此时英欧双方代表还坚持进行面谈，足见磋商的关键和紧迫。

据英国《泰晤士报》报道，英国和欧盟预计将在本周末开启新一轮的贸易关系磋商。目前，英国和欧盟在达成贸易协议方面所剩下的时间非常有限。今年年底英国将结束“脱欧”过渡期，如果双方达成贸易协议，还需要留出时间给立法机构进行审批。因此，协议被视为需要在11月中旬之前达成。

欧洲商业界希望，在时间紧迫和新冠肺炎疫情反弹的压力之下，英国和欧盟能够最终达成协议，以避免双方在商业、能源和航空等领域遭受巨大冲击。

英国经济或再探底

英国首相约翰逊10月31日宣布，鉴于越加严峻的新冠疫情形势，计划从11月5日起在英格兰地区再次实施为期4周的大范围“禁足”措施。英国经济学家们担心，大范围封锁措施可能使英国经济经历“二次探底”。

投资银行高盛预计，英国第四季度经济增速将从此前预计的上涨3.6%变为萎缩2.4%。

英国商业团体代表认为，新一轮大范围封锁将使更多企业陷入困境。英国工业联合会负责人卡罗琳·费尔贝恩说：“第二次全面封锁标志着寒冬的开始。”

英国智囊政府研究所指出，即使英国和欧盟达成协议，英国政府和商界在应对正式“脱欧”方面仍没有准备好应对措施。无论是否达成协议，明年1月份出现混乱局面将不可避免。

市场分析认为，英国央行货币政策委员会不太可能降低目前已经很低的利率，而将依靠量化宽松应对即将再度来临的经济萎缩。考虑到新的封锁政策以及英国与欧盟就未来关系谈判的不确定性，预计央行将在本周的议息会议后宣布在2021年上半年再购买1000亿英镑的债券。

国际货币基金组织（IMF）下调了对英国今明两年的经济增长预期，预计今年英国经济将萎缩10.4%，低于之前预计的萎缩9.8%；预计明年英国经济将反弹5.7%，低于之前预计的5.9%。

IMF警告称，与英国“脱欧”相关的不确定性、上升的失业率和企业业绩面临的压力正共同对经济施加下行压力。IMF总裁克里斯塔丽娜·格奥尔基耶娃表示，10月初人们担心的疫情反弹局面变成了现实，令IMF下调了英国的经济增长预期。格奥尔基耶娃肯定了英国央行为支持经济所采取的应对措施，并表示相关支持政策需要在疫情和“脱欧”期间延续。

欧盟经济回暖恐遭逆转

最新数据显示，欧盟和欧元区今年第三季度国内生产总值（GDP）环比分别增长12.1%和12.7%。欧洲第一大经济体德国经济也明显反弹，第三季度GDP环比增长8.2%。不过，欧盟和欧元区第三季度经济同比仍分别下滑3.9%和4.3%，德国经济同比下滑4.3%，表明经济尚未恢复到疫情前水平。

同时，分析人士指出，随着经济活动逐步恢复，欧元区经济第三季度出现强劲反弹在意料之中。新冠肺炎疫情目前严重反弹，欧洲各国若持续收紧防疫措施，欧洲经济前景可能存在显著恶化风险。

欧洲央行行长拉加德日前表示，新冠病例增加以及相关防疫措施正在影响经济活动，第四季度欧元区经济增速很可能再度转为负值。欧洲央行10月29日决定维持欧元区关键利率水平不变，同时释放了可能在下次会议采取新行动的信号。经济学家预计，欧洲央行或将在12月加大货币宽松力度，主要方式是延长并扩大其债券购买计划。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)