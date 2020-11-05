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沙特阿美第三季度净利接近腰斩

2020年11月05日08:16  来源：经济参考报
 

　　据法新社报道，当地时间11月3日，全球最大的石油生产商沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）发布财报显示，由于新冠肺炎疫情严重影响全球对原油的需求，打压油价，公司今年三季度净利润为118亿美元，与去年同期净利润213亿美元相比下滑45%。

　　沙特阿美公司表示，疫情使能源及炼化需求的骤降，导致炼油和化学品利润率下跌，公司三季度销售额下降25%，至535亿美元。

　　虽然三季度净利润同比骤降，但降幅已有所放缓，而且止住了连续四个季度利润环比下降的势头，五个季度以来首次环比增长。今年上半年，沙特阿美净利润为232亿美元，较去年同期的469亿美元同比下降 50.5%。今年第二季度，沙特阿美的净利润只有66亿美元，不到三季度的60%，与去年同期净利润247亿美元相比，同比下滑73%。

　　沙特阿美公司总裁兼首席执行官阿明·纳赛尔表示：“尽管全球能源市场面临阻力，但由于经济活动改善，我们在三季度看到了复苏的初步迹象。面对市场波动，我们会继续采取有纪律和灵活的资本配置方式。我们相信，沙特阿美有能力度过这些具有挑战性的时期，实现我们的目标。”

　　值得注意的是，沙特阿美公司在三季度仅产生124亿美元的现金流，但该公司表示仍将维持187.5亿美元的三季度股息不变，且没有透露将如何弥补这一缺口。

　　野村资产管理公司中东部门首席执行官塔里克·法德拉表示：“沙特阿美现在的股息支出远远大于收入。如果明年油价反弹，这将不是问题。但如果油价重挫，那将给公司带来大麻烦。”伯恩斯坦投资研究公司表示，在油价走弱和产量持平的情况下，沙特阿美可能不得不继续通过“短期借款”来为其丰厚的股息融资。

　　据外媒报道，对于沙特政府而言，沙特阿美公司的股息是政府主要的现金来源，由于疫情带来的严重经济收缩，预计沙特政府预算赤字将在2020年扩大至GDP的12%。

　　沙特目前正在推进“2030愿景”经济改革计划，旨在促进国家经济多元化、减少对石油经济依赖。分析人士提醒，推进这一改革计划仍要靠石油收入支撑，而目前石油收入的下降或将阻碍此项改革计划的顺利推进。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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