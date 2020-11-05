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“双11”网上卖房催着房子上网

2020年11月05日08:16  来源：经济参考报
 

　　“双11”将近，位于贵州省龙里县的贵州快递物流园内一派繁忙景象，电商企业拓宽进货渠道、全力备足货源，快递企业更新智能分拣设备、增派人手，积极应对即将到来的购物和物流高峰。图为在贵州快递物流园一家电商仓库内，工作人员在商品仓储区作业。新华社发（龙毅 摄）

　　“双11”的临近使房地产销售市场的互联网化趋势愈发明显。“地产+互联网”的思维和模式正在逐渐渗透并改变房地产业的发展方式。

　　记者观察到，京东、天猫、苏宁等电商巨头都纷纷卖起了房。天猫宣称：“‘双11’来天猫好房，全国一半在售楼盘打折，单套最高能省100万元，买到就是赚到。”苏宁易购也称：“100多家房产品牌参与苏宁易购‘双11’百亿补贴，甚至有超500套特价房补贴5至7折。”

　　据天猫官方统计数据，全国范围共有100多家房企带着3000个楼盘、共计80万套房源集体参加天猫“双11”，特价房范围覆盖近300个城市。

　　房地产业如何在传统模式中转型升级，互联网经济将如何影响房地产业，三四线城市的房地产市场还存在哪些机遇，市场上有哪些潜力独角兽企业正在出现，它们将解决哪些固有的市场问题？10月28日举行的“新经济、新地产、新趋势——探讨大变局下的房地产业”高峰论坛中，数十位行业专家就这些问题进行了探讨和思辨。

　　北京外国语大学国际商学院院长牛华勇看到了两个“平稳”，一是城市增长速度趋稳，二是房价趋稳。“目前，大部分二三线城市增长速度是趋于稳定的，这与近年来楼市调控、货币发行、土地价格变化等有一定关系。其次，价格是趋稳的，从宏观到微观都不会有大的涨价压力。”

　　国家统计局公布的三季度房地产市场数据显示，前三季度，全国商品房销售面积及销售额增速持续回升，房地产行业仍然是增长较快的行业。1月至9月，商品房销售额115647亿元，增长3.7%，增速上升2.1个百分点。其中，住宅销售额增长6.2%，办公楼销售额下降15.7%，商业营业用房销售额下降17.1%。

　　“稳定中国经济有十大指标，其中城市化率、固定资产投资增长率、房地产新增投资增长率三大指标跟房地产有关，尽管强调‘房住不炒’，但中短期内它还是经济增长的稳定器。”北京大学金融学教授冯科表示。

　　房地产市场趋于稳定的情况下，供需错配亟待改善，新的机遇开始涌现。北京房地产商会会长黎乃超说：“现在缺少平台，尤其是一手房交易平台。除了住宅新房，现在还没有写字楼的交易平台，如果把这类平台做大了，前景也非常广阔。目前情况下，开发商很需要渠道和地产经纪人作为支撑，增加获客可能性。”

　　“在践行‘房住不炒’的过程中，互联网+房地产这种模式践行了新理念。”中国侨联专家委员会委员、西安交通大学教授王可认为，“房地产业造就了全新产业链和更多的就业岗位，互联网+房地产模式为经济发展双循环添砖加瓦。”

　　除了开发商去化难度加大带来的一手房地产经纪增长机遇，以及互联网时代数据与创新加持带来的地产营销模式革新，不同城市在市场分化中形成的渠道竞争也带来新机会。

　　抓住新经济下“地产+互联网”风口，以及营销和数据的核心优势，房拼客应运而生。房拼客创始人、CEO王洪超认为，“房拼客的主要定位是三四线市场，第一是从市场需求角度，开发企业去化难度比较大，需要有专业的团队、渠道、数据公司去解决这个痛点。第二是从客户角度，目前想买房的人很多，房拼客能够为客户提供新房直拼功能，助力客户和开发企业搞优惠；第三是为经纪人服务，三四线市场经纪人手中掌握大量数据，但是不能匹配到每个项目或者每个开发企业，导致资源浪费，而我们能够帮助经纪人从专业角度和服务角度进行全方位的提升”。

　　疫情也推动了房地产市场的互联网化进程。今年疫情期间，房企自研小程序和App为在线看房、在线购房提供了新渠道。今年2月份，恒大通过“恒房通”推出线上售房活动，开启了线上看房、线上选房、线上购房签约的一条龙服务。官方数据显示，在三天时间内，恒房通新增用户300多万人，累计用户数超过1000万人。今年4月，网红主播薇娅在淘宝直播中售卖复地壹中心的酒店式公寓，有1950万人观看，一共售出853张权益券。

　　分析人士认为，伴随着产业互联网的发展，线上化对房产领域的赋能将越来越深入。对于互联网机构而言，拥有近20万亿元市场规模的房地产行业，始终没有被很好地渗透和深入影响，而谁能抢占这个市场，谁就能在未来的竞争中占得先机。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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