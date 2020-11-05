评论君探馆！本届进博会很特殊、不一般 





第三届中国国际进口博览会在上海开幕了。在上海国家会展中心（“四叶草”），党报评论君带着大家探探馆，看看这届进博会有哪些看点亮点，讲一讲展品背后开放共赢、共享未来的故事。

首先要说，今年不同寻常，如期举办的盛会也格外引人瞩目。新冠肺炎疫情仍在全球范围内肆虐，世界经济并未走出“深度衰退”。 ? 如何统筹疫情防控与经济社会发展，如何为艰难复苏的世界经济注入强心剂，如何坚定地站在历史正确的一边，考验着各国智慧。如期、更好地举办进博会，践行着“改革不停顿、开放不止步”的宣示，回响着铿锵的中国答案。

在展馆穿行可见，每一家参展商都有备而来，每一个布展台都用心细致。主题分明的展区，布展清晰的展台，以各具特色的样式、各有主打的产品给人以强烈冲击感。今年的进博会，新老朋友齐聚，各色产品琳琅，总体上可用这样四个关键词来简单形容。

一为“高质量”。疫情不但没有阻挡本届进博会的脚步，而且展览规模更大、展区设置更优、展商质量更高。在筹备期间“一位难求”，有的展区一再扩容，只要在展馆转转就能发现，很多参展商的展台面积都不小，除了商品展示区，还有合作洽谈区，大空间让大订单有了更多憧憬。当然，进博会本身就是中国为世界经济复苏提供的大机遇，正如一位参展商说，期待发掘“更多市场机遇”，与用户、合作伙伴碰撞出“更多火花”。

二为“高水平”。办展不放松防疫，参展更要重视防护。本届进博会能如期举行，一个重要原因是中国疫情防控取得重大战略成果。这是办好进博会的前提条件，也是顺利实现展会目标的重要基础。在展馆内，防疫标识醒目显眼，“规范佩戴口罩”“保持安全社交距离”等提示随处可见。全程闭环管理，全链条可追溯，全量核酸检测，全部查验准入，全面环境清消…… ? 紧盯疫情防控每个环节，做实做细防控工作，打开开放合作之窗，吹来安全放心的暖风。

三为“健康”。有人说，医疗器械及医药保健展区堪称进博会上最“火爆”的展区。今年更是如此，据了解，首次设立的公共卫生防疫专区就扩展到了规划面积的6倍，疫苗、医疗器械、药品、医疗服务成为“宠儿”。 ? 没有全民健康就没有全面小康与美好生活，以进博会为平台，加速构筑“健康长城”，才能更好地守护人们的身心健康，平安喜乐、美美与共的奥义也在于此。

四为“首发”。连续三年参会的一家德国科技公司负责人说，“一定要以最好的形象亮相”，继续带来全球首发产品。今年的进博会，“首发”是重要亮点。在展馆内，一个公共发布平台新品发布专区将举办数十场新品发布会。这里成为很多企业的全球新品首发地、前沿技术首选地、创新服务首推地，“全球首发、亚洲首秀、中国首展”值得期待。全球性企业之所以选择在进博会上发布新品，最重要的还是看到了中国以开放共赢推动全球发展的决心，看到了新发展格局所蕴藏的机遇。进博会里的中国活力，为世界注入了更多确定性，一幅百花齐放的盛景也在徐徐打开。

中国继续扩大开放、各国热情主动参与、企业积极用心投入，本届进博会期待大家在这一平台上“大显身手”。正如本届三届进博会一以贯之的主题，“新时代，共享未来”，我们相信参会参展的各国朋友共同聚享，就一定能继续广结良缘、满载而归。

这正是：

进博盛会正来到，四叶小草张怀抱。

开放共赢不会少，美美与共成大道。

大家晚安！

（文 | 梁言品）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)