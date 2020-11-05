今晚，第三届进博会即将在上海国家会展中心拉开帷幕。海叔海妹按捺不住激动的心情，提前来到了现场，为大家一探究竟！

今年有哪些好玩儿的、好看的？答案都在视频里↓

进博会开到第三年，规模更大了！

面积更大了。尽管国际疫情形势依然严峻，各国企业对进博会热情不减，今年总展览面积比上届扩大近3万平方米。世界500强及行业龙头企业积极参展，展览面积比上届增加14%！

回头客更多了。美国福特汽车、法国路易达孚、瑞士罗氏、法国施耐德电气等企业连续3年参展，世界500强企业回头率更是超过70%！

“朋友圈”扩大了。除了“老朋友”，本届进博会还结交了不少“新朋友”。像全球知名精品工业集团历峰，首次参展就拿下了500多平方米的展览净面积。除了世界500强企业，还有30个最不发达国家参展，展览面积超过4000平方米。

CFM国际带来的LEAP发动机

六大展区，亮点纷呈！

本届进博会共设立六大展区——食品及农产品展区、医疗器械及医药保健展区、服务贸易展区、消费品展区、汽车展区、技术装备展区。

最强劲的拖拉机、87吨重的机床、首次海外展出的干纤维纸张循环系统……各类“硬核”产品纷纷亮相技术装备展区。

好吃又好玩。在食品及农产品展区，费列罗巧克力、上好佳薯片、缤善坚果棒……简直是吃货的天堂！在消费品展区，各类化妆品和护肤品令海叔海妹流连忘返。

还有数百项新产品、新技术、新服务将进行“全球首发、中国首展”。例如株式会社三华在中国首发的全自动破袋分拣机，可以将塑料瓶的瓶盖、瓶身及广告包装材料单独分离，有望成为推进垃圾分类的“好帮手”。

SATA世达公司展出的全套汽车装配工具

四大专区，紧跟热点！

今年新设立了四大专区：公共卫生防疫、节能环保、智慧出行和体育用品及赛事。

几乎是家喻户晓的耐克，今年首次参展。在体育用品及赛事专区，耐克展示了其在零废弃和零碳排方面的探索与实践。

检测试剂、CT机、防护服、呼吸机等各类疫情防控展品在公共卫生防疫专区进行了集中展示。

在节能环保专区，格兰富、洛科威、莱茵集团等多家节能环保行业细分领域知名企业带来了应对各类挑战的解决方案。

智慧出行专区集结了各类“大家伙”。丰田、沃尔沃和小马智行都带来了自动驾驶技术的最新成果；知名轮胎厂商米其林将世界上最大的轮胎搬进了“四叶草”；美国迪根特公司带来了全球首辆金属3D整车打印的跑车（局部）……

移动核酸检测实验室

没看够？

别着急。正式开幕后，海叔海妹将深入探索进博会，带来更加丰富多彩的内容，我们下期见！

本期编辑：白天亮

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)