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东航万米高空“云端”看进博

2020年11月05日12:41  来源：人民网-财经频道
 

图为东航“进博号”。

　　人民网北京11月5日电（记者夏晓伦）第三届进博会于11月4日晚开幕，东航携手中国国际进口博览局推出的“云端看进博”系列展示活动同步上线。人民网记者全程采访了此次活动，并参与互动，与乘客一起身在万米高空的“云端”感受进博、了解进博。

　　

图为 “云端看进博”系列活动现场图。

　　4日晚19:30，东航“进博号”执飞的北京首都-上海虹桥MU5164航班上开展了“空中看进博”活动，在航班上为旅客实时转播进博会开幕盛况。同时，人民网记者与东航乘务长在航班上还举行了“进博知识有奖问答”等互动活动，邀请旅客们品尝进博特色点心餐食，共贺第三届进博会开幕。

　　

图为乘客在空中品尝进博元素餐食时接受人民网记者采访。

　　记者了解到，不仅仅是“空中直播”，东航还通过“MU东东腔”微信公号、“中国东方航空”头条号、“中国东方航空”抖音号并携手多家新媒体平台在进博会展览期间开展宣传报道。

　　观众可以跟随“东东”的多种视角直击现场，“东航邀您探秘进博会”、“凌燕带你看进博”等活动将以不同主题为广大网友全方位呈现进博盛况。此外，东航的空中WIFI平台也上线了“东航进博会云端分会场”，聚合展示进博会官网、进博新闻等专题内容。旅客在乘坐东航航班时，可通过空中WIFI登录界面的进博专栏便捷访问相关内容，实时了解进博会最新动态。

　　值得一提的是，此次东航运用VR全景展示技术，打造了航空服务全流程的“东航@进博VR展厅”，目前已完成上线并通过国内外自有社交媒体矩阵全球推送，可通过东方航空APP、官网等平台访问进入。“云展厅”包含了进博号、东航窗口、贵宾厅、东航之家四个部分，360°记录每个场景的展示细节，让海内外观众可以在电脑端和移动端实现体验式观看，身临其境地走进进博号机舱、沉浸式体验东航虹桥机场贵宾厅服务、参观“东航之家”办公楼，零距离感受东航新科技、新服务带来的“东方魅力”。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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