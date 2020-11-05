中国太保产险顾越：服务进博会创造更大溢出效应

人民网上海11月5日电 （记者李彤）“相比前两届进博会，2020年博览会的保障金额进一步提高”“今年创新开发了线上活动传输保险”。近日，中国太保产险董事长顾越接受人民网采访时表示，进博会是世界级的展会和创新平台，通过服务进博、参与进博，中国太保产险在新兴领域、新兴技术的发展上，积累了新经验和新思路。
顾越介绍说，中国太保2018年成为了进口博览会唯一财产保险服务商，到2019年正式成为进口博览会核心支持企业和指定保险供应商。在首届进口博览会上，中国太保提供了350亿元的财产保险保障，今年的保险保障额度达到了8848亿元。这意味着，保险保障的范围更加全面、服务更加专业化。
“今年，我们优化了网络安全的承保方案，通过降低起赔点、提高责任限额等方式，来做实网络安全保险保障。并创新开发了线上活动传输保险，以保障线上活动由于数据传输失败，取消或中断带来的经济损失。”他说。
顾越表示，中国太保产险既是服务商，更是参与者。“我们聚焦深化服务进博‘更大溢出效应’，以服务、对接进博会各地交易团为切入点，升级打造定制化的服务。”
他说，围绕贸易全产业链风险保障需求，中国太保产险定制推出了“交易团综合保险服务保障方案”，为各省市交易团提供涵盖贸易融资、运输、报关、仓储等全流程、全链条的综合保险保障服务。
进博不落幕、创新无止境，顾越说，在近两届进博会上，中国太保产险积累了一批前沿的创新应用案例，包括对无人驾驶、5G应用等新兴领域保障探索，知识产权保险、网络安全保险的业务创新。
“这些创新在进博会这个世界级的舞台焕发光彩，也展现了中国保险机构的作为。”他说。
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