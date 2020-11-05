进博会展区扩容近3万平米 设置食品、服贸等六大展区

昨晚，第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式在上海举办，正式拉开了本届进博会的序幕。来自五湖四海的参展商齐聚中国，共享开放合作新机遇；全球各界人士齐聚这一平台，在线上线下共话未来。在疫情全球蔓延、世界经济持续低迷的背景下，第三届进博会为世界经济带来了亮色，展现了开放中国的强大韧性和旺盛活力。

今年进博会吸引了3000多名中外媒体记者参会采访，进博会新闻中心昨起正式启用。昨晚，媒体记者及志愿者们在新闻中心通过观看大屏幕直播关注开幕式盛况。本报记者 刘平 摄

共话合作

线上线下表达合作意愿

开幕式上，来自不同国家的政商学企各界人士通过线上线下齐聚一堂，共话“同舟共济应对挑战、开放合作共享未来”。

南非总统拉马福萨在致辞中表示，跨国企业通过进博会可以拓展商机，“今年参展的外国企业数量众多，体现出中国致力于推动全球化朝着更加包容的方向发展。”

“中国举办如此规模庞大的进口博览会，相信会让世界各国联系更加紧密。”巴基斯坦总统阿尔维在致辞中表达了同样的观点。

疫情带来的危机，导致全球贸易总量下降。西班牙首相桑切斯在致辞中表示，面对前所未有的挑战，各国更应加强对话与合作，目前有超过800家西班牙企业在中国开展业务，“中国市场的进一步开放，将为西班牙企业提供更多机遇。”

渡过目前全球面临的困难时期，更需加强国际合作，这是开幕式上嘉宾们的共识。进博会将为各国带来机遇，共享中国经济复苏带来的红利。巴布亚新几内亚总理马拉佩表示，进博会将为各国优质商品打开进入中国的大门。

踊跃参展

展区扩容近3万平方米

面对疫情带来的挑战，本届进博会克服重重困难如期举行，不仅再次吸引世界各地企业前来参展，展览面积也比往年进一步扩大。今年各国企业参展积极踊跃，总展览面积比上届规模扩大近3万平方米，共设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区。

食品展区，从世界各地赶赴上海的美食静候中国观众品评；消费品展区，国际大牌带来最新产品让人们一睹“新”生活；医疗器械及医药保健展区，最新的医药产品齐亮相……本届进博会中，数百项新产品、新技术、新服务将进行“全球首发、中国首展”，不少行业细分领域的“隐形冠军”也将展示其首发产品。

在今年特殊形势下，进博会展览面积再度扩大，充分表明世界各国对中国经济充满信心，全球企业对中国市场满怀期待。

“中国是我们打造未来核心竞争力的主场。”欧莱雅集团董事长兼首席执行官安巩说，“进博会开放共享的精神，体现了中国作为自信大国的姿态，以及进一步开放与世界共享更美好未来的决心，也让我们对中国市场的信心前所未有的强烈。”

拓展商机

世界500强“回头率”超70%

在世界会展业大面积停摆的情况下，进博会这扇“窗”依旧为世界敞开。“困难再大，也一定来中国。”这是不少参展商的共同心声。他们中的大多数人都历经长途飞行和14天的健康隔离观察，终于与进博会相约。

今年进博会，世界500强及行业龙头企业参展意愿更强，“回头率”超过70%，展览面积比上届增加14%，更有数十家企业已连续签约未来三届。药品、医疗器械、乳业、高端消费品、汽车、工业电气、工程机械等行业排名前十的知名企业大部分都在进博会亮相。

与此同时，国内各地采购商积极踊跃报名，40万采购商将在进博会开启“买买买”模式。

联合国贸易与发展会议秘书长穆希萨·基图伊认为，面对全球肆虐的疫情，中国对各国商品持续增长的需求，无疑是一颗“定心丸”。“中国作为进口需求的来源，将比以往发挥更加重要的作用。”

“进博会的举行，充分表明了中国融入全球经济的决心。”世界贸易组织副总干事易小准表示，进博会的举办将推动全球合作，为中国和世界各国企业和消费者创造更多机会。本报记者 马婧 孙杰

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)