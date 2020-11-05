再定“三年之约” 数十家企业已签约未来三届进博会

他们与进博会再定“三年之约”北京晚报 | 2020年11月05日

第三届进博会盛大开幕，再次令全球目光聚焦中国。疫情背景下，本届进博会的展览面积仍比上届扩大了近30000平方米。在展会开幕前20多天，商务部便宣布有数十家企业已签约未来三届进博会，其中不乏世界500强和龙头企业。进博会的舞台究竟有怎样的魅力，令全球名企趋之若鹜，以致争相捷足先登？多家企业的高管向记者道出一二。

得益于进博会的巨大成功

连续三届进博会，500强企业法国欧莱雅都是最大的日化行业展商。欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞说，欧莱雅不但见证了前两届进博会的巨大成功，也深深获益于此。欧莱雅旗下勃朗圣泉、三熹玉、Urban Decay等多个品牌在进博会完成中国大陆首秀后，相继进入中国市场并表现优异。“进博会是我们向中国数亿消费者介绍世界级品牌和产品的平台，因此，我们签订了三年长期参展进博会合作备忘录，期待与进博会共续‘六年之约’。”

“2018年，我们带着产自菲律宾火山的都乐金菠萝等12个国家27个不同品项的新鲜果蔬参展。进博会的影响力大大超出预期，都乐媒体曝光量激增，不但现场很多经销商慕名而来要合作，在广大消费者中的知晓度也大幅提高。”谈及两年前首次参展的情况，都乐中国品牌总监王娜兴奋之情仍溢于言表。她告诉记者，今年虽有疫情，都乐还是接连收获喜讯，拳头产品菲律宾牛油果和巴西瓜先后在3月和一周前的10月28日首次登陆中国。“都要感谢进博会的强大溢出效应。进博会并不是每年只有6天的展会就结束了，非常多的交流对接活动实际上贯穿全年。”王娜表示，“未来参加进博会的企业会越来越多，我们要抓住机会先签了。”

进博会关注度无可比拟

以色列BIE集团是拥有百年历史的家族传统企业。连续三届参展的他们，这次带来了神奇的Watergen空气制水机，不需要任何其他设备，随时随地只要通电就能吸收大气中的水分，产出高质量的饮用水。

BIE集团旗下Watergen科技公司中国区首席代表伊万介绍，在过去两届进博会成功参展的基础上，今年携BIE另一家子公司、掌握集装箱种植等先进城市农业科技的VF公司亮相。“我们签约了未来三届展会，明年可能再带一家做细菌防病毒纳米材料的公司过来。第四届进博会我们的参展企业可能达到3个以上。”谈到进博会的强大“溢出效应”，伊万直言，进博会的关注度是任何一个专业性展会都无法比拟的。因此，他们把更多的预算放在了进博会上。随进博会共同成长

“纽仕兰是随进博会成长起来的。”新西兰纽仕兰乳业亚太CEO盛文灏说。作为本届进博会食品及农产品展区首个签约参展商，纽仕兰将进行3F安全奶源标准的全球首发。

首届进博会后，纽仕兰牧场鲜牛奶的通关检疫时间从7天缩短到3天。周一从新西兰牧场挤的奶，周二上东方航空的飞机，周三就能送到中国消费者的手中。第二届进博会的溢出效应，让纽仕兰展出的限定1%四叶草牧场4.0纯牛奶在展会结束后一个月就遍布北上广深和宁夏平罗、黑龙江漠河、海南海口等地的货架。

“中国在全球抗疫中的杰出贡献为世界带来了信心，中国消费者的青睐也为企业带来了转机。我们已经签约了未来三届进博会，相信进博会正发挥着连接双循环的作用，在形成新发展格局的进程中大有可为！”盛文灏说。看好“十四五”规划方向

500强企业日本三菱电机也与进博会定下“六年之约”。三菱电机株式会社执行董事、中国总代表富泽克行说，中国周密的疫情防控举措使得经济迅速恢复，得益于此，三菱电机的业务活动也逐步恢复。“最近我们在中国的业务实现了两位数增长，对此我表示由衷感谢。在‘十四五’规划中，中国强调大力推进可再生能源利用等清洁能源措施，这与我们正在推行的E-JIT解决方案方向高度一致，我们有信心朝着这个方向继续推进在华业务。”

本届进博会，三菱电机的E-JIT综合解决方案将在中国市场首发。本报记者 白波

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)