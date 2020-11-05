人民网>>财经

再定“三年之约” 数十家企业已签约未来三届进博会

白波

2020年11月05日14:27  来源：北京晚报
 

他们与进博会再定“三年之约”北京晚报 | 2020年11月05日

　　第三届进博会盛大开幕，再次令全球目光聚焦中国。疫情背景下，本届进博会的展览面积仍比上届扩大了近30000平方米。在展会开幕前20多天，商务部便宣布有数十家企业已签约未来三届进博会，其中不乏世界500强和龙头企业。进博会的舞台究竟有怎样的魅力，令全球名企趋之若鹜，以致争相捷足先登？多家企业的高管向记者道出一二。

　　得益于进博会的巨大成功

　　连续三届进博会，500强企业法国欧莱雅都是最大的日化行业展商。欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞说，欧莱雅不但见证了前两届进博会的巨大成功，也深深获益于此。欧莱雅旗下勃朗圣泉、三熹玉、Urban Decay等多个品牌在进博会完成中国大陆首秀后，相继进入中国市场并表现优异。“进博会是我们向中国数亿消费者介绍世界级品牌和产品的平台，因此，我们签订了三年长期参展进博会合作备忘录，期待与进博会共续‘六年之约’。”

　　“2018年，我们带着产自菲律宾火山的都乐金菠萝等12个国家27个不同品项的新鲜果蔬参展。进博会的影响力大大超出预期，都乐媒体曝光量激增，不但现场很多经销商慕名而来要合作，在广大消费者中的知晓度也大幅提高。”谈及两年前首次参展的情况，都乐中国品牌总监王娜兴奋之情仍溢于言表。她告诉记者，今年虽有疫情，都乐还是接连收获喜讯，拳头产品菲律宾牛油果和巴西瓜先后在3月和一周前的10月28日首次登陆中国。“都要感谢进博会的强大溢出效应。进博会并不是每年只有6天的展会就结束了，非常多的交流对接活动实际上贯穿全年。”王娜表示，“未来参加进博会的企业会越来越多，我们要抓住机会先签了。”

　　进博会关注度无可比拟　

　　以色列BIE集团是拥有百年历史的家族传统企业。连续三届参展的他们，这次带来了神奇的Watergen空气制水机，不需要任何其他设备，随时随地只要通电就能吸收大气中的水分，产出高质量的饮用水。

　　BIE集团旗下Watergen科技公司中国区首席代表伊万介绍，在过去两届进博会成功参展的基础上，今年携BIE另一家子公司、掌握集装箱种植等先进城市农业科技的VF公司亮相。“我们签约了未来三届展会，明年可能再带一家做细菌防病毒纳米材料的公司过来。第四届进博会我们的参展企业可能达到3个以上。”谈到进博会的强大“溢出效应”，伊万直言，进博会的关注度是任何一个专业性展会都无法比拟的。因此，他们把更多的预算放在了进博会上。随进博会共同成长　

　　“纽仕兰是随进博会成长起来的。”新西兰纽仕兰乳业亚太CEO盛文灏说。作为本届进博会食品及农产品展区首个签约参展商，纽仕兰将进行3F安全奶源标准的全球首发。

　　首届进博会后，纽仕兰牧场鲜牛奶的通关检疫时间从7天缩短到3天。周一从新西兰牧场挤的奶，周二上东方航空的飞机，周三就能送到中国消费者的手中。第二届进博会的溢出效应，让纽仕兰展出的限定1%四叶草牧场4.0纯牛奶在展会结束后一个月就遍布北上广深和宁夏平罗、黑龙江漠河、海南海口等地的货架。

　　“中国在全球抗疫中的杰出贡献为世界带来了信心，中国消费者的青睐也为企业带来了转机。我们已经签约了未来三届进博会，相信进博会正发挥着连接双循环的作用，在形成新发展格局的进程中大有可为！”盛文灏说。看好“十四五”规划方向

　　500强企业日本三菱电机也与进博会定下“六年之约”。三菱电机株式会社执行董事、中国总代表富泽克行说，中国周密的疫情防控举措使得经济迅速恢复，得益于此，三菱电机的业务活动也逐步恢复。“最近我们在中国的业务实现了两位数增长，对此我表示由衷感谢。在‘十四五’规划中，中国强调大力推进可再生能源利用等清洁能源措施，这与我们正在推行的E-JIT解决方案方向高度一致，我们有信心朝着这个方向继续推进在华业务。”

　　本届进博会，三菱电机的E-JIT综合解决方案将在中国市场首发。本报记者 白波

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved