先涨后降兜圈子 双十一活动套路多优惠少

原标题：双十一活动套路多优惠少

每逢十月末、十一月初，熟悉的氛围便会在国内消费者中蔓延开来。他们会提前拿起计算器与纸笔武装自己，将视线锁紧于方寸大的屏幕中，通过各种渠道搜集、交换着“情报”，尽全力做好充足准备，迎接即将到来的年度大战——双十一。

苏宁易购APP iPhone 12售卖价格与Apple（中国大陆）官方网站iPhone 12售卖价格对比

6月23日与11月4日京东官网体脂秤价格对比

今年的双十一似乎比以往开始更早。由于定金尾款新模式的出现，众多消费者在十一月初、甚至是十月末便开始了“剁手”行动。这也使得平台间热火朝天的“抢人大赛”提早不少。各平台不断推出各类玩法不同、优惠力度不同、脑洞大开的双十一活动，若是消费者没有做好准备便参与其中，一时间还真不知道从何下手。

当然，琳琅满目的活动有优有劣、良莠不齐。而对于推出双十一活动的各家平台，消费者也是有褒有贬、评价不一。为进一步了解消费者对于今年双十一的具体想法、感受，本刊于11月2日，在微博发起了名为“今年双十一你pick哪家平台”的投票活动。截止今日，已有近千位网友参与投票，并在评论区留下了宝贵意见。而此次，本刊也将结合投票结果与评论，进行调查与采访，并将值得深究与思考的问题展现给读者，供大家参考。

投票结果值得深思

截至2020年11月4日晚20点整，此次活动北京晚报及北京日报微博已累计获得有效选票千余票。其中选择天猫/淘宝的人数最多，共计681人，占总投票人数的67%；其次，第二名为京东，共有235人为其投票，占总得票数的23%；第三名则为拼多多，得票数为43，占比为4%，排名靠后的两家平台为苏宁易购和唯品会，得票数分别为27与10，占比为3%与1%。

从上述数据中不难看出，各家平台得票数分布并不平均，甚至呈现出了断层式落差。而作为国内老牌头部电商平台，天猫/淘宝得票数与其他平台拥有明显领先优势，得票数甚至超过了其它四家平台的票数总和。从第三名的拼多多开始，得票率开始下降到个位。同样属于老牌电商企业的苏宁易购，此次得票率却仅占3%，天猫/淘宝得票数是其25倍有余。

值得一提的是，除了投票选项中出现的电商平台外，评论区中还出现了一些短视频平台与主播的名字。2020年，可谓是直播带货模式爆发增长的一年。国内各大头部短视频、电商平台也一直在积极引导、鼓励直播带货的发展。而对于这些频繁试水带货的主播来说，自然是不能轻易放过国民参与度极高、消费者消费水平大幅上涨的双十一活动。前有薇娅直播间产品上架一秒售空，后有李佳琪半夜直播敲锣叫醒消费者抢货。这些头部主播的特别直播活动，也让双十一的仪式感愈发浓重。有网友戏称：“感觉双十一比过年都热闹。”

虽然直播间双十一活动气氛正酣，但在鱼龙混杂的直播带货中，一些问题也逐渐凸显出来。例如，此次投票活动的评论区，有人评论道：“雪梨（主播）的直播间有些产品都用不了淘宝官方的双十一优惠券，并且也没有提前说明，等付尾款才发现最终价格和优惠价格完全一样。”此外，在央视新闻发布的曝光双十一套路的微博评论中，还曝光了直播带货产品质量同样存疑的问题。部分网友表示，虽然直播间内主播明确说明产品支持专柜验货，但事实上，专柜柜台根本不会提供验货服务。消费者查验购买产品真假渠道较为有限。

新款手机原价虚高

每年双十一的数码产品优惠区，都让电子产品重度使用者仿佛置身天堂。这些动辄上千元的设备在双十一中往往也享有几百元的高力度折扣。当然，作为数码产品中常年的销售冠军品类，手机产品在双十一活动中也拥有着极高的关注度。而作为刚发布不久、人气火爆的“明星手机类产品”，iPhone 12自然也吸引了众多消费者的视线。通过实际的比对与了解，不难发现，今年双十一，众多平台都把iPhone 12的折扣力度作为最重要的卖点与获客手段。从几十元到几百元不等的优惠价格，也让一众消费者惊呼：平台下血本了，真值！但是，事实真如我们看到的那般美好吗？

在微博投票活动中我们发现了这样一则评论：“苏宁易购太唬人，官方价7599的ip12（iPhone12），价格改成8099，然后再来个百亿补贴，补贴后7599……”。为进一步了解情况，本刊展开了调查。

打开苏宁易购APP，点进“双十一手机电脑数码会场”界面。标有秒杀字样的iPhone 12产品赫然展现在我们眼前。点击图片，便迅速切换到了该产品的详情页。选择iPhone 12-256G-黑色型号，我们可以看到位于手机图片右下角，红底白字、尤为显眼的最终到手价为7599元，而在这醒目的价格底下，便是被划掉的8099元原价格。相较原本价格整整低了500元，这种优惠力度不可谓不大。

为进行价格比对，记者随后进入了Apple（中国大陆）官方网站。同样，官方网站也把iPhone 12作为宣传重点，用户点击官网后能一眼就看到新品介绍。进入选购页面，选择同样的型号及颜色，我们却发现官网的售价也为7599，和苏宁易购双十一折扣后的价格一模一样。纵观苹果官网，该款型号、配置的手机价格仅有原价7599元，与额外叠加AppleCare+服务计划（维修售后保险）后的8997元。而苏宁易购上显示被划掉的原价8099元又是从何而来？我们不得而知。

先涨后降假优惠

价格虚高仅是双十一套路的一小部分，除此之外，还有部分商家打着最低价的幌子，暗中上调商品价格，营造出高折扣力度的假象。随着双十一产品先涨价后降价的新闻陆续被爆出，消费者对于商家参与活动却实行“假优惠，真原价”的套路已产生越来越强的防备心理。纵使消费者愈发谨慎，市场环境也愈发严格，但部分平台及商家仍旧执着于使用“虚假折扣”，又想凭借“双十一折扣”名号获取大量的流量红利，却又不想真正让利于消费者。

“四月份收藏的一副耳机2399元，到了双十一店铺把价格提高到了2799，然后各种优惠、折扣叠加后，价格又回到了2399元”“饮料当时买的时候65元16瓶，今天（11月4日）看折扣后价格还69元，比活动前还贵。”诸如此类的评论不仅出现在这次发起的投票活动中，也充斥在众多有关双十一活动的讨论中。

同样，为进一步了解真相，本刊也在各大电商平台上进行了实际调查。经过调查，我们也确实发现了一些蹊跷之处。记者打开京东APP的个人购物记录，点击荣耀京东自营旗舰店发布的荣耀HONOR智能体脂秤的订单信息。能看到该款产品于今年6月23日的成交价格为79元，算上6元运费后，实付款共计85元。而当记者点击该款体脂称跳转到当前该产品的售卖信息界面后，却发现其售价变为了99元。而在该产品下面新添加了“满199减20”以及“满119减20”的字样。这就意味着消费者无法单独优惠购买该产品，至少再买一件才能享受20元的优惠，并且优惠后的价格甚至还没有之前的售价低。此外，享受这一所谓的“优惠”福利还有条件限制。“满119元减20”需要学生身份认证，而“满199元减20”则更是需要开通家庭号，即将链接转给其他人，并与自己的账号进行绑定才可使用。

了解该款体脂称当前的售卖信息后，记者还在历史价格查询网站上查询了其历史售卖价格。网站显示，该产品于今年9月29日达到了半年来售卖最低价，消费者领券后59元即可购得，相较于当前标有双十一标识、参与双十一活动的价格低了40元，相较于其产品下方写出的于11月5日即将开启的限时优惠价低了20元。

少些套路多些优惠

事实上，今年双十一带给消费者的困扰远不止于此。面对着一年比一年复杂的双十一玩法，不少网友都发出了玩法太难懂，比做数学题还麻烦，希望能简单直接地给予优惠折扣的感叹。来自北京的李女士表示：“前几年还会参与双十一活动，那时候优惠折扣都是实打实的。但现在随着各个平台的双十一活动花样越来越多，自己投入其中的时间与精力也越来越多，甚至一度影响了正常的生活。自此以后，便很少参与双十一活动了。而且我发现，有些同时半夜抢购的产品价格，还不如我平时参与活动购买的价格低，付出与收获严重不成正比。”

不过，从另一个角度来看，今年双十一的预售新玩法并非全无优点。提前的预售模式，极大分散了原本双十一集中的物流运送压力。相比于前几年，消费者在双十一下单并收到产品的时间缩短了不少。网上甚至还出现了刚下单想退货时已经显示发货，下单后6小时收货的例子。这足以说明，平台方或商家并非无能力优化消费者的双十一购物体验，只是或许在消费者体验与流量红利中没有做好平衡。正如此次投票活动中网友的评论所说：“希望少一些复杂的玩法与套路，多一些实在的优惠与真诚。”本刊深度报道组

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)