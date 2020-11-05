麻辣财经:合作共赢 让中国市场成为世界的市场

这几天，全球的大事挺多的。

隔壁班在一波三折搞大选，我们则在一心一意谋发展。

刚刚闭幕的中共十九届五中全会，对中国“十四五”时期发展作出全面规划。制定“十四五”规划和二〇三五年远景目标，这是关系到中国今后5年、乃至15年经济社会发展的大事，全社会都特别关注。

昨天，人民日报刊发了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，《建议》锚定二〇三五年远景目标，提出了“十四五”时期经济社会发展主要目标。

这些主要目标包括：经济发展取得新成效，改革开放迈出新步伐，社会文明程度得到新提高，生态文明建设实现新进步，民生福祉达到新水平，国家治理效能得到新提升等。

发展是解决我国一切问题的基础和关键，这是新中国几十年发展的经验总结，也是中国社会的广泛共识。经济发展的新成效，体现在坚持新发展理念，在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展；改革开放的新步伐，则是社会主义市场经济体制更加完善，市场主体更加充满活力，产权制度改革和要素市场化配置改革取得重大进展，更高水平开放型经济新体制基本形成。

经济发展和改革开放，我们不仅有新目标、新蓝图，也有新行动、新举措。

11月4日晚上，第三届中国国际进口博览会开幕式在上海举行，再次吸引了全球的目光。

国家主席习近平发表主旨演讲，宣布中国全面扩大开放新举措，强调中国将坚定不移全面扩大开放，愿同世界分享市场机遇，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。

要知道，中国是一个14亿人的超级大市场，中国也是一个制造业大国。我们举办进博会，不是为了把中国的产品卖出去，而是专门搭建一个平台，面向全球开放中国市场，把全球的产品和技术引进来。这么做的目的，一是更好地满足中国百姓的需求，在商品和服务上有更多的选择；二是各国经济受益于中国的市场开放，推动世界经济复苏。

“让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场”，这句话说得特别好。特别是在当今经济逆全球化抬头、贸易保护主义加剧的情况下，中国坚定不移全面扩大开放，体现了大国的格局与担当，也秉承了我们一贯的“合作共赢”的思路。

这，就叫站在历史正确的一边。

这次举办中国国际进口博览会，已经是第三届了。与前两届相比，此次进博会有哪些新亮点、新变化、新举措？咱们一起来看看吧。

中国有14亿人口，是全球最具潜力的大市场

第三届中国国际进口博览会，举办时间是从11月5日至10日，地点是在上海的国家会展中心。

为了如期举办这一全球贸易盛会，中国在确保防疫安全前提下，采取线上线下结合方式，各方面都作了周密安排。进博会的商业企业展，一共设置了六大展区，包括食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易等。

中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。进博会作为各国交流合作、贸易投资的大平台，吸引着全球企业的目光。

与上两届相比，本届进博会各国企业参展踊跃，展览面积比上届扩大了近3万平方米。本届的医疗器械及医药保健展区，大家的关注度特别高。仅在新设立的公共卫生防疫专区，就有很多世界500强和行业龙头企业参与，很多全球抗疫的科研项目和创新成果，都将在这里亮相展出。

就在今天上午传来好消息，上海交易团首单交易敲定，晋声贸易向冠捷投资采购价值约5亿美元的智慧显示类产品，及液晶显示面板、电子元件等原材料。这也是第三届进博会开幕以来，现场签约的首个采购大单。

这届进博会，“新朋老友”齐相聚。美国福特汽车、法国路易达孚、美国高通、瑞士罗氏等企业，已经连续3年参展。不少企业把进博会当成了“全球首发”平台，展品和服务确实令人眼前一亮。首次参展的企业也不少，它们认为参加进博会，是展示企业形象、开拓中国市场的好机会。

可以这么说，进博会经过3年发展，迅速吸引了世界各国和企业广泛参与，已经成为全球贸易、国际合作的重要平台，成为联通中国和世界桥梁，成为全球共享的国际公共产品。

在开放中创造机遇，在合作中破解难题

举办中国国际进口博览会，是中国主动向世界开放市场的重大举措。进博会除了参展的产品和技术服务外，还有一项内容特别令人关注，那就是中国扩大开放的政策和举措。

首届进博会上，中国在主动扩大进口方面，进一步降低关税，提升通关便利化水平，削减进口环节制度性成本，加快跨境电子商务等新业态新模式发展。在放宽市场准入方面，中国稳步扩大金融业开放，持续推进服务业开放，深化农业、采矿业、制造业开放，加快电信、教育、医疗、文化等领域开放进程。

在第二届进博会上，国家主席习近平在主旨演讲中提出，继续扩大市场开放，继续完善开放格局，继续优化营商环境，继续深化多双边合作，继续推进共建“一带一路”。他还发出邀请：“中国市场这么大，欢迎大家都来看看。”

一年过去了，这些政策举措成效如何？第二届进博会上提出的扩大对外开放系列举措，如今已经全面落实。在疫情对全球经济造成重大影响的情况下，中国扩大开放的步伐仍在加快。

一年来，中国商品和服务进口额增速，明显高于全球平均水平；全国外商投资准入负面清单由40条减到33条，自由贸易试验区由18个增至21个，海南自由贸易港建设总体方案、深圳进一步扩大改革开放的实施方案发布实施，保护知识产权、高质量共建“一带一路”等举措都取得了积极进展。

在本届进博会上，习近平主席指出，我们要坚持合作共赢理念，信任而不是猜忌，携手而不是挥拳，协商而不是谩骂，以各国共同利益为重，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，将更有效率地实现内外市场联通、要素资源共享，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，为国际社会注入更多正能量。

坚定不移全面扩大开放，具体举措主要包括四个方面。

——建设开放新高地。中国将有效发挥自由贸易试验区、自由贸易港引领作用，出台跨境服务贸易负面清单，在数字经济、互联网等领域持续扩大开放，深入开展贸易和投资自由化便利化改革创新，推动建设更高水平开放型经济新体制。

——促进外贸创新发展。中国将继续通过进博会等开放平台，支持各国企业拓展中国商机。中国将推动跨境电商等新业态新模式加快发展，培育外贸新动能。中国将压缩《中国禁止进口限制进口技术目录》，为技术要素跨境自由流动创造良好环境。

——持续优化营商环境。今年，中国实施外商投资法和相关配套法规，进一步缩减了外商投资准入负面清单。中国将继续完善公开透明的涉外法律体系，强化知识产权保护，维护外资企业合法权益，以优质服务营造更好环境。

——深化双边、多边、区域合作。中国愿同更多国家商签高标准自由贸易协定，推动尽快签署区域全面经济伙伴关系协定，加快中欧投资协定、中日韩等自由贸易协定谈判进程，加强同世界高标准自贸区交流互鉴。中国将积极参与世界贸易组织改革，积极参与联合国、二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等机制合作。中国将同相关国家高质量共建“一带一路”，推动构建人类命运共同体。

这么多政策举措，汇成一句话就是：中国愿同各国一道，在开放中创造机遇，在合作中破解难题，携手创造人类更加美好的明天。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)