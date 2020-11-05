丰田出展第三届中国国际进口博览会

11月5日至10日，第三届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）举办。丰田汽车公司（以下简称丰田）及其集团相关企业倾力出展，在1.2H汽车行业展馆，以“开放共赢 创享蓝天”为主题，展示了为实现“所有人都能自由移动出行的社会（Mobility for All）”，丰田及其合作伙伴将设想逐步落地的阶段性成果。

据悉,凭借20余年开发HEV技术的积累，丰田已经具备了集合HEV、PHEV、EV、FCEV的全方位电动化产品阵容，涵盖了从轿车到MPV，从乘用车到商用车的多款车型。本次丰田展台将集中展示全方位的电动化车型，分别有威尔法双擎、雷凌双擎E+，UX300e及FCEV柯斯达。

同时，丰田通过不断扩充电动化产品阵容，致力为消费者提供更多选择。截止今年7月，丰田电动化车辆在全球的累计销量突破1600万辆，在中国，HEV车辆更是赢得了100万消费者的信赖。丰田在为消费者提供更多有利于环保的电动化产品选择的同时，也希望能为顾客守护车内空气环境的洁净。此前，丰田中国携手松下电器以“身临其‘净’，驾享座舱空气健康新风尚”为主题开展了品牌联合市场活动。此次进口博览也将展示松下电器的纳诺怡?X发生器。

在氢燃料电池技术展示区域，除了有高压储氢罐及最新第二代燃料电池堆的展示之外，还介绍了从氢的制取、运输、储存到使用的完整氢产业链的各个环节。在中国，丰田于2019年全面开启推广普及氢燃料电池技术的步伐，特别是在商用车领域，除了此次展示的首辆本土研发的丰田品牌氢燃料电池商用车--FCEV柯斯达以外，还通过氢燃料电池系统集成商向其他商用车厂商提供丰田氢燃料电池组件的形式，与北汽福田、亿华通、中国一汽、苏州金龙、上海重塑、福建雪人等企业开展合作，以此实现氢燃料电池车在中国更大范围的普及。在技术研发领域，丰田更与中国主要商用车制造商一汽、东风、广汽、北汽及氢燃料电池系统集成商亿华通联合成立了商用车用燃料电池系统研发公司。

在中国，丰田积极与中国本土企业展开合作，共同致力于开发符合中国市场需求及消费者使用场景的自动驾驶技术以及移动出行服务。2019年，丰田与小马智行（Pony.ai）在自动驾驶技术和未来出行领域建立合作。此次进口博展出了搭载小马智行开发的L4级自动驾驶软硬件系统的车辆。此外，代表了丰田对于“新时代爱车（Beloved Car）”设想的LQ概念车也首次在日本以外的地区亮相。

同时，11月1日，丰田宣布将凝结了丰田挑战精神的汽车运动品牌“GR”引进中国市场，同时引进将该品牌旗舰运动车型“TOYOTA SUPRA”，让更多的中国消费者感受到赛车运动带来的乐趣，并且享受到运动车型独有的驾驶感受。

此次进口博展示的除了GR品牌的旗舰运动车型“TOYOTA SUPRA”之外，更有将跑车性能带入量产车型的产品—GR Yaris。GR品牌两款车型在进口博览会的展示也是它们在中国的首次对外正式亮相。（牛广文）

(责编：杨曦、孙阳)