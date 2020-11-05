原标题：快手重拳打击劣质电商 7月以来封禁700多个团伙账号

何为劣质电商？炒作演戏？PK售卖劣质商品？私下交易？夸大其词？……在快手电商的定义里，有上述不良行为的，都可以定义为劣质电商。

快手电商站内官方号“快手卖货助手”日前发布第11期“自售或PK销售劣质商品”违规用户处罚公告，对包括知名大主播在内的数十名主播违规销售行为进行了罚款、直播权限封禁、永久封禁小黄车等不同程度的处罚。

快手电商治理团队通过用户调研发现，平台PK场景下的用户满意度较低，消费者反映存在大量炒作卖货的现象。为减少平台上的炒作售卖劣质商品的现象，提升用户满意度，平台不断更新针对劣质电商团伙的打击策略，更新“炒作卖货”抓取策略，建立劣质电商主播人脸库等。自2020年7月10日以来，发布PK劣质电商团伙打击公告共11期，封禁劣质电商团伙账号700多个，封停教育流量主播300多人。PK场景下DSR(订单满意度)达到了平台平均水平。

快手电商治理团队表示，快手将持续打击劣质电商，并提醒用户注意甄别，发现有以下特点的电商要及时举报，共同营造良好的购物环境。

一、“假冒伪劣”最喜逃避监管私下交易

“阿迪达斯”运动鞋49包邮到家、“古驰”“宝格丽”“路易威登”女包19.9起限时抢购，想要的老铁赶紧(加微)联系我……

为了躲避平台监督和监管，劣质商家常常会引导用户到第三方平台私下交易，使快手无法监管商家销售商品的资质或质量，也无法为买卖双方提供包括资金保障、售后协调、纠纷处理等保障服务。

为了杜绝兜售假名牌的劣质商家及其伪劣产品泛滥，快手通过人工直播审核与回查对私下交易行为进行及时封禁，并通过建立风控策略系统抓取并推送审核。目前已覆盖直播口播、评论区、主站私信、小店客服等多个渠道。2020年至今共打击私单直播25w+场次，涉及主播数量10w+，日均打击私单违规数千条。通过打击私下交易行为减少了大量不符合平台要求商品的私下成交，也避免了用户财物两空的情况，最终形成商家在平台上通过价格、质量等进行良性竞争的局面。

二、销量评分评论造假误导消费者

小恩小惠，诱导粉丝刷单给好评。虚假的商品销量、商品评价以及店铺评分会误导消费者，可能会侵犯到消费者的合法权益。快手加强风控的抓取能力，促进系统精准识别，加强对于虚假交易的管控力度。快手小店基于大数据技术，从交易账号、商品价格、交易行为、交易资金、发货物流等多个维度对异常的交易数据进行排查，判定是否为虚假交易。2020年至今共处理虚假交易行为2500多起。

快手作为第三方平台，一直切实履行监管职责，对“刷单”、“假评论”等涉嫌违反广告法、反不正当竞争法、消费者权益保护法的违法行为进行严格查处。快手严禁商家采用虚假交易的方式来提高商品销量、店铺评分、商品评论或成交金额，设有专业反作弊团队对不正当竞争行为进行严厉打击。通过AI识别技术对可疑订单进行监控，及时对涉及虚假交易的商家进行处罚，同时下架相关商品以及剔除虚假交易对应产生的数据，为平台商家维护良性的竞争环境。

三、虚假宣传 夸大其词 伤害用户体验

普通化妆品宣传具有祛斑、防晒等特殊功效，使用“全网最低”、“顶级”、等绝对化夸大用语……

类似的虚假宣传泛滥会造成商家恶意竞争，最终伤害到消费者。针对虚假宣传的痛点，快手电商从规则完善、违规行为治理、商家教育等方面加强管控，规范直播带货的交易秩序，保障消费者的合法权益。

快手加强风控识别抓取能力，并设置直播间虚假宣传提醒功能，方便消费者在即时直播中即时举报虚假宣传等违规行为。2020年1月份以来，平台集中对站内发布虚假宣传信息进行处理，针对推广行为中存在夸大宣传、发布绝对化用语、虚构原价、发布与实际内容不相关的信息等违规行为进行直播回查。 对于违规用户进行包括但不限于警告、限制电商功能、扣除违约金、封禁直播权限、严重者乃至永久关闭快手小店功能和永久封禁快手账号等处理，集中处理违规用户8000余人。

(责编：杨曦、孙阳)