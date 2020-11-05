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逆势增长！中国成为全球跨国投资“稳定器”和“避风港”

2020年11月05日22:38  来源：人民网-财经频道
 

人民网上海11月5日电 （唐小丽）11月5日，在第三届中国国际进口博览会新闻发布厅，商务部发布了《中国外资统计公报2020》和中国外商投资指引。商务部外资司司长宗长青表示，中国2019年吸收外资规模再创历史新高，实现了稳中向好的发展趋势。当日，新版中国投资指南网也正式上线。

新版中国投资指南网正式上线。唐小丽 摄

效益表现良好

2019年吸收外资规模再创历史新高

据外资统计公报，我国2019年吸收外资呈现出四个特点：一是吸收外资规模再创历史新高。2019年，新设外商投资企业4.1万家，实际使用外资金额1412.3亿美元，再创历史新高，比上年增长2.1%，规模居全球第2位。

二是科学技术、信息软件等服务业增长较快。2019年，我国一、二、三产业实际使用外资金额占比分别为0.3%、29.9%和69.8%，其中第三产业实际使用外资金额同比增长10.3%，占比较上年提高5.2个百分点。

三是主要投资来源地投资保持增长。2019年，以实际投入金额计，香港地区、新加坡、韩国等排名前15位国家（地区）合计实际投资1336.3亿美元，较上年增长2.9%。

四是外商投资质量效益表现良好。2019年，规模以上外商投资企业工业增加值继续保持增长态势，较上年增长2%，外商投资企业缴纳税收2.87万亿元，占全国税收收入的18.2%。

总体来看，与前几年相比，2019年中国自主开放举措多、开放力度大、开放层次深，在扩大市场准入、完善外资政策、加强法治建设、提升开放平台、优化营商环境等方面打出了“组合拳”。2019年我国吸收外资规模进一步扩大，引资结构进一步优化，质量效益进一步提升，实现了稳中向好发展。

据了解，商务部自1998年起，对外编印发布年度《中国外资统计》，便于各方了解、研究中国及世界利用外资形势。

2020年逆势增长

成为全球跨国投资的“稳定器”

宗长青介绍，2020年以来，面对突如其来新冠肺炎疫情巨大冲击，以及比去年更加复杂严峻的国内外环境，我国前三季度经济增速由负转正，成为全球跨国投资的“稳定器”和“避风港”。

联合国贸发会议最新报告称，今年上半年全球跨国直接投资总量同比下降49%，其中美国、新加坡、越南、印度分别下降61%、28%、16%和33%，中国上半年下降4%。由于今年以来我国包括稳外资在内的各项政策措施有力有效，1-9月我国实际使用外资1032.6亿美元，同比增长2.5%（折7188.1亿元人民币，增长5.2%），首次实现美元、人民币两项累计指标“双转正”，呈现出逆势增长格局。

宗长青表示，今年以来稳外资的实践再次证明，中国超大规模市场对外资的吸引力没有改变，产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势没有改变，外商长期在华投资经营的预期和信心没有改变。如无特殊情况，预计四季度仍将延续当前稳中向好态势，有望实现全年稳外资工作目标和“十三五”圆满收关。

(责编：栗翘楚、孙阳)
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