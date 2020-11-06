上海国家会展中心外景。

翁奇羽摄（人民视觉）

工作人员展示希腊酒。

本报记者 孔德晨摄

在费列罗展台工作人员制作甜品。

本报记者 徐佩玉摄

日立展台展示的工业机器人。

本报记者 徐佩玉摄

观众在品尝麒麟啤酒。

本报记者 孔德晨摄

品尝世界美食，体验“黑科技”，顺便再下个订单……11月5日，第三届进博会开展首日，“四叶草”里热闹非凡。

“朋友圈”又丰富了！不仅有第一次参展的“新朋友”，还有4个新设立的专区用于集中展示各个领域的新技术、新产品。来自意大利的高端红酒、来自亚马孙雨林的果汁冷冻棒、87吨重的西班牙机床……“四叶草”里有哪些好东东？让我们一起来看看吧！

好吃好玩，日常生活全覆盖

一杯浓郁的芒果冰沙，给味蕾带来清新感受。巴西森因源公司带来了当地特色美食。公司发言人马科斯·安图内斯介绍，由亚马孙热带水果制成的冷冻棒不含添加剂，有原产地认证。“森因源不仅能满足健康饮食需求，也可以让中国朋友品尝来自亚马孙雨林、来自地球另一端的独特味道。”马科斯·安图内斯期待借进博会机遇，公司的产品能够从巴西走向世界。目前，公司已经与盒马鲜生达成了合作意向。

食品及农产品展区仿佛一间“世界厨房”。

在费列罗展台，巧克力球堆起来的圣诞树令人垂涎欲滴；在上好佳展台，各种口味的薯片、果汁应有尽有；在韩国三养食品展台，三倍辣的“火鸡面”令人跃跃欲试；还有东帝汶的猫屎咖啡、菲律宾的牛油果、西班牙的火腿、意大利的红酒，全球美食汇聚一堂。

全球最大的动物营养品和农产品制造商嘉吉打造了一场健康饮食盛宴。200平方米的展台内，大豆蛋白做的鸡块、牛肉饼，零卡路里糖浆做的饮料，满满两大冰冻柜的烘焙甜品，充分展示着公司的健康饮食理念。嘉吉中国区总裁刘军表示：“嘉吉在过去两届进博会上收获颇丰。我们很高兴参加第三届进博会，希望能够借助此次进博会，以创新产品满足中国消费者的需求。”

展馆里琳琅满目的生活用品，覆盖生活的方方面面。

首次参展的优衣库一口气拿下了1500平方米的展区，打造“明日博物馆”，展示服装的创新科技；在狮王展台，各种口味、各种功效的牙膏整齐陈列；在花王展台，超细纤维技术亮相；在乐高展台，中国风十足的“悟空小侠”系列成为打卡胜地……

意大利健康美容品牌梵诗玛去年参加进博会后就迅速打开了中国市场。尝到甜头后，今年企业带来了多款全球首发的美容护肤产品和保健食品。公司中国区市场负责人表示：“这是我们第二次参加进博会，梵诗玛将带来更多创新产品和解决方案，与更多行业伙伴携手合作，共同发展。”

科技含量高，硬核装备镇场子

作为中国对外开放的三大盛会之一，进博会每年都吸引着全球各行业龙头企业前来参展、洽谈。在技术装备展区，各种“高大上”“黑科技”产品吸引了不少观众。

全球首发！“这是一种以水泥基矿物无机料为基材，利用农业秸秆或园林绿化废弃物为填充物，可替代混凝土步道砖的生态环保产品。”南非堪希尔公司大中华区首席执行官李建自豪地介绍着公司此次带来的全球首发产品“福集土”。堪希尔今年首次参展却已经签订了未来连续3年的战略合作协议。“中国强劲的消费能力让世界各国的商品和服务打开了更多想象空间，这样的发展机遇不应该被错过。”李建说。

已是第3次参展的施耐德电气，带来了新一代绿色、智能中压开关设备、中压充气柜、中压环网柜等绿色电气产品，还有端到端数字化解决方案和创新的数字化产品，能够促进中国产业的转型升级，覆盖从离散、混合到过程工业的所有领域。“进博会是我们与中国市场的用户、合作伙伴等‘朋友’相遇、相知的舞台。”施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示。

拆分在10辆集装箱卡车中的87吨重机床——西班牙尼古拉斯克雷亚的五轴联动龙门加工中心FOX-60，正是本届进博会最大的展品。公司销售总监车航标介绍，该机床融合了最先进的恒温控制系统、万能铣头和五轴联动铣头自动换头系统，适用于精度要求较高的航空航天产业。

在高通展台，记者近距离领略了5G毫米波室内小基站通过超高速率、超高容量和超低时延带来的出色用户体验。本届进博会上，高通将重点放在了5G、AI、XR、智能物联网等前沿科技的应用实践上，展示了毫米波、载波聚合、工业物联网、无界XR等5G前沿技术。“高通三度参与进博会，每一次均大量展示5G最新技术及与中国产业伙伴的合作成果，充分印证了高通公司与中国企业、产业和社区的成长融为一体的愿景。”高通公司中国区董事长孟樸表示。

抗击疫情，新成果集中亮相

本届进博会专门设立了公共卫生防疫专区，众多医药领域的新产品、新技术纷纷亮相。近50家行业内龙头企业参与，超98%的业内全球知名企业带来了抗击疫情的最新技术与研究成果。

一个超大新冠病毒及抗体模型形象地展示了勃林格殷格翰负责领导的CARE联盟病毒中和抗体开发工作小组的研究方向。来自德国的勃林格殷格翰，是一家全球领先制药企业。该公司大中华区总裁兼首席执行官高齐飞介绍，公司将在5年内投资4.51亿欧元拓展中国市场，预计未来10年内将有71个新产品或新适应症有潜力获批。“我们已确定参加第四届进博会！”

默克在公共卫生防疫专区拿下了200平方米的展台，有病毒机理研究产品、病毒检测产品、疫苗研发产品和病毒疫苗生产产品等。从30万种生命科学产品中精心挑选出来的几十种展品，是默克为中国生命科学行业提供量身定制解决方案的缩影。“进博会是一个集信息获取、与合作伙伴深入交流以及展示产品和技术于一体的综合性平台。这样的展示和互动机会弥足珍贵，默克非常珍视这个机会。”默克中国总裁兼默克高性能材料业务中国区董事总经理安高博表示。

在医疗器械及医药保健展区，双分子DNA分子链交织盘旋在罗氏制药展台上，展示着覆盖肿瘤免疫治疗、流感、血液肿瘤和罕见病等重大疾病领域的多款突破性创新产品；赛默飞世尔科技带来了全球首发的自动磁珠纯化系统，可在15分钟完成96个核酸样品提取，更快拿到检测报告；贝朗集团带来了最新“黑科技”一次性无菌镜鞘，让连台手术成为可能；德国自然空气能量公司的医用个人防护系统，集动力过滤式呼吸器和防护服于一体，能有效防止病毒感染。

超36万平方米的展区里，陈列着成千上万的展品，等待着走出“四叶草”，走进中国海一般的大市场！

(责编：胡永秋、马昌)