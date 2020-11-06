开展首日，进博会现场已是人潮涌动。会内会外，本届进博会的如期举办成为大家热议的话题。
“分享中国市场机遇，推动世界经济复苏。这句话用来形容今年的进博会再恰当不过。”安永大中华区业务主管合伙人毕舜杰感慨地说，纵观全球，惟有中国经济一枝独秀。进博会架起了一座桥梁，把中国提振内需带来的产业机遇运送到世界各地，带动全球技术变革和产业链水平提升。
“我们是进博会的老面孔，第一届就来参加了。”上好佳（中国）有限公司执行副总裁李培明说，“新冠肺炎疫情的蔓延使全球经济受到影响，在此情况下本届进博会能够如期召开，展示了中国防疫工作杰出的成果。”李培明对记者说，“‘各国走向开放、走向合作的大势没有改变’——作为一家外资企业，我们深深认同这句话，不仅要在中国市场立住脚，还要融进去，加强合作沟通。”
紧密跟随中国市场的新动态、新趋势，是许多企业关注的重点。英飞凌科技大中华区总裁苏华表示：“中国明确构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这对国内外企业都意味着更大的市场需求和机遇。”这次进博会上，英飞凌将宣布新增在华投资，在这个前景广阔的市场中寻找更大的机遇。
施耐德电气全球执行副总裁、中国区总裁尹正表示，进博会搭建了国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，体现了中国坚定扩大开放的决心。“未来，施耐德电气将携手更多生态伙伴，促进各行业加速数字化进程和产业链转型升级，共赢未来。”
不仅是外企，中国企业也从进博会中受益匪浅。“过去两年，苏宁深度参与进博会，获得了更多交流合作的机会，借此拓展了全球化供应链体系。”苏宁控股集团董事长张近东说，一方面，优质海外品牌在苏宁平台上的销售持续增长，更好地满足了国内消费者对个性化、品质化商品的需求；另一方面，苏宁也乘进博会的东风，把更多的本土商品和服务输出到全球市场，增强了企业的国际化竞争力。
在现场，许多企业负责人表示，欣喜见证本届进博会“更大的展区”“更优的设置”“更高的质量”，对今年的收获充满期待。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】