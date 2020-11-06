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第三届进博会开展首日，热情挡不住、亮点看不完

安全 精彩 富有成效

本报记者  赵展慧  申少铁  齐志明

2020年11月06日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　客商云集，宾朋满座。金秋时节，上海又一次进入“进博时间”。

　　食品及农产品展区香味扑鼻，技术装备展区机器人长臂舞动，医疗器械及医药保健展区体验者排起长队……第三届进博会开展首日，“四叶草”内气氛热烈，一届安全、精彩、富有成效的博览会正展开画卷。

　　安全参展更放心

　　“这里很安全，我们参展很放心！”11月5日早上8点，日资企业丸红（北京）商业贸易有限公司业务开发部经理山田源基就摆好展品，等待客户到来。

　　参展前，山田源基也有些担心：本届进博会是在特殊时期举办的，这样一次全球贸易盛会，人流量可想而知，能确保安全吗？到达上海后，他的担心烟消云散：“从机场到酒店再到场馆，各项防控措施周密严格。今天早上进馆前至少测了三次体温，红外线自动测温又准又快！”

　　记者一路逛下来，发现各展馆人气很旺，同时秩序井然。走过安检门，人脸识别、芯片验证同步进行，体温和核酸检测结果等信息即时显示，过检毫无阻滞感。进入展馆，消毒湿巾等防疫物资放在显眼处，可以随取随用。展馆之间还设有医疗点，医生能第一时间提供健康方面的帮助。

　　“无感知、不停留、可追溯”，第三届进博会完备先进的防控措施，让参展参观人员安全感满满。

　　就餐时间到了，进门测温、扫码点餐、排队间隔一米等就餐措施，让紧张忙碌的参会者能安心享用美食。

　　“买买买”愿望更高涨

　　最“绿色”的肉制品——植物肉，最神奇的无创肿瘤治疗产品——肿瘤电场治疗……开展首日，大量新产品、新技术、新服务全球首发、中国首展，令人目不暇接。

　　精彩在眼里，也在舌尖。在家乐福展位，进口红酒、香醋、松露，引得参观者排起长队试吃。“我们的展台面积由去年的100平方米扩大到今年的150平方米，展品数量增加一倍多。”苏宁采购交易团团长马康说，“好产品让你看不完、尝不尽。”

　　精彩来自展品，也来自绿色发展的理念。大众汽车集团（中国）执行副总裁刘云峰赞不绝口：“展馆外蓝天白云，展馆内低碳环保，与我们此次展出8款纯电动车型、助力绿色发展的愿景十分契合。”

　　展览能级和水平更高，专业化办展方向更凸显，服务保障更精细……许多参观者都表示，“买买买”的愿望更强烈了。

　　“带货”效应更强劲

　　签字，落锤，价值6.36亿美元！开展首日，浙江长龙航空签下浙江交易团本届进博会首单，一口气将4台备用发动机及38台发动机的维修服务收入囊中。

　　“进博会推动我们实现转型升级，从一家传统航空公司向民航综合服务提供商转型，产业链条不断延长。”长龙航空董事长刘启宏介绍。

　　“带着长长的‘购物单’来，推着满满的‘购物车’走！”本届进博会“带货”效应强劲、富有成效，不仅让国内采购商收获满满，也让国外参展商兴奋不已。

　　一辆卡车，既不载人，也不运货，而是放置着各种检测仪器，车开到哪儿，就能在哪儿完成多种疾病筛查。在医疗器械展区的阿斯利康展台，这样的一辆移动疾病筛查车引人注目。

　　“筛查车可以开进县级医院、乡镇卫生院以及农村诊所，把优质诊疗技术带给更多百姓。”阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊介绍，“中国不断加大对基层医疗的投入，我们看好中国的巨大市场，相信更多医疗健康产业的未来设想会通过进博会成为现实。”目前，阿斯利康达成的签约交易额已接近90亿元。

　　同样满怀期待参展的“老朋友”还有商用车制造商戴姆勒，最新款乘用车、越野车、卡车在展台灯光照射下熠熠生辉。“本届进博会的举办极大提振了业界信心。”戴姆勒股份公司董事会成员唐仕凯说。

　　

　　图片说明：

　　图①：11月5日，在一家厨具展台，米其林厨师现场烹饪美食。

　　本报记者 韩晓明摄 

　　图②：11月5日，在技术装备展区的模拟驾驶舱内，参会人员体验飞行乐趣。

　　人民网记者 翁奇羽摄 

　　图③：11月5日，在消费品展区，乐高玩具受到参观者青睐。

　　人民网记者 翁奇羽摄 

　　图④：昵称为“四叶草”的国家会展中心（上海）进入“进博时间”。

　　吴 恺摄（新华社发） 


　　《 人民日报 》（ 2020年11月06日 05 版）
(责编：胡永秋、马昌)
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