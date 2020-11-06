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首发首展抢先看

2020年11月06日05:23  来源：人民网－人民日报
 

　　数百项新产品、新技术、新服务“全球首发、中国首展”，让进博会日益成为透视全球热点和行业发展趋势的一个大窗口，成为众多国外企业拓展中国市场的大平台，成为国内企业转型升级、寻找创新解决方案的“试验场”，成为中国老百姓追求美好生活的“加速器”。

　　——编 者 

　

　　龙门加工中心——

　　大幅提升产品加工效率

　　本报记者 王新萍 曲 颂

　　西班牙尼古拉斯克雷亚集团（亚洲）公司的FOX—60龙门加工中心是进博会展馆里真正的“大家伙”：总重86.7吨，安装好后，占地面积200平方米，是本届进博会上体积最大、重量最重的展品。为了安全按时运达，公司不得不将它拆分，分装在10个集装箱中。

　　这款龙门加工中心获得了2020年德国iF设计奖，在进博会上的亮相也是其在全球范围内首次对外现场展示。它融合了先进的恒温控制系统、万能铣头和五轴联动铣头自动换头系统，两个铣头实现自动更换，产品只需要一次装夹，可大幅提升产品加工效率。它不仅可以用在能源领域，如风电、核电以及汽轮机、泵壳的加工，还可以进行铁路行业的转向架、底盘、汽车的冲压模具加工等，在精度要求较高的航空航天产业也能“大显身手”，如飞机起落架、发动机机匣等关键零部件制造。

　　该公司从今年年初就开始筹备这台设备的生产，制造过程历时近8个月。公司总经理伊格纳西奥·阿尔法亚特带着6名工程师9月初就来到了上海。“进博会意味着巨大商机。在首届进博会上，我们带来的展品很快就被采购商看中。公司在中国市场的销售额大幅增长，预计今年中国市场销售额将达到全球市场销售额的40%。”阿尔法亚特说。

　

　　无人机载天然气泄漏检测系统——

　　城市管网空中“巡检员”

　　本报记者 王 迪

　　瑞士ABB集团展台，两台无人机放置在中心位置。它们是ABB在进博会上全球首发的无人机载天然气泄漏检测系统。

　　天然气安全与居民日常生活息息相关。面对管线老化等安全隐患，城市天然气管网定期“体检”，对确保社区安全、降低环境风险至关重要。结合10厘米级北斗高精度定位系统，运用ABB专利激光探测技术和数据分析技术，这套系统能对空气中的泄漏实现PPB级别（即十亿分之一浓度）的检测精准度。

　　此前，人工走访排查天然气泄漏，难以保证巡检效率和精准度。这套创新方案可以更远距离、更高效率、更精准地检测、定位并量化泄漏点，降低人工巡检作业的健康风险。

　　在第二届进博会上，ABB首发以车辆为载体的天然气泄漏检测系统，获得中国市场高度认可。目前，这套系统已在全国30多个城市应用。本届首发的无人机检测系统，能覆盖检测车辆和技术人员无法到达的位置，以三维辐射方式进行远距离检测，在飞行中随时获取燃气泄漏浓度、位置信息，成为城市天然气基础设施的空中“巡检员”。

　　“我们希望在进博会这一开放共赢的平台上展示更多前沿技术，推出更多首发新品。”ABB中国公司董事长顾纯元表示。

　

　　财务机器人手臂——

　　10小时归档上万张发票

　　本报记者 王 远

　　在德勤公司的展台，一款全球首发产品惹人注目：一只“关节”灵活、可以自由扭转的机器人手臂不断抬起落下，有序地将新打印出的发票分类归档整理到周围不同的盒子中。

　　“这是我们推出的‘小勤人3.0’财务机器人手臂。”德勤中国创新主管合伙人刘明华介绍，机器人手臂前端软件程序通过指令获取开票清单，再根据清单数据自动填列到系统软件中并完成打印。硬件手臂收到软件传送的信号后，完成发票多联的切割、分拣、盖章等动作，最后再根据软件信号和图像识别将发票分类。在“小勤人3.0”帮助下，仅10小时就可完成上万张发票的自动电子归档，无需人工干预，保证了相关工作的效率及准确性。

　　连续3年，德勤每年都带来一款“小勤人”。“小勤人1.0”“小勤人2.0”分别基于机器人流程自动化和机器人认知自动化技术，“小勤人3.0”则集成人工智能、力控、视觉等多种最新科技，具备感知、安全与自主决策能力，可以通过编程快速学习并承担各类运营协作服务，使复杂而耗费人工的开票流程完全自动化和智能化。

　　除了在财务公司完成整理和记录银行对账单、搜集和归档发票等会计职能，通过与其他技术的集成，“小勤人3.0”可以扩展到制造业、服务业等企业运营和办公场景中。

　

　　乒乓球机器人——

　　能够“读懂”对手情绪

　　本报记者 黄发红

　　进博会上，欧姆龙公司亚洲首展的第六代机器人——欧姆龙乒乓球机器人，凭借灵巧的身手和超强的互动性，收获超高人气。其球技和业余选手不相上下，还有自主学习能力，能修正失误，避免再犯。

　　这款乒乓球机器人能够“读懂”对手情绪，并据此调整回球策略。通过一系列视觉传感器，机器人可以用AI技术识别互动者的情绪与心理状态，并将结果分析计算后反馈给控制系统，制定可以调动玩家积极性的对打方案，让玩家既不会因为缺乏挑战感到无聊，也不会因为难度过高感到沮丧。通过调动人的积极性，机器人使玩家一直处于轻松愉悦的状态，有助于快速提高乒乓球技术。

　　类似功能还可以在更多社会情境中应用。例如，在工厂的员工培训中，根据新员工的情绪和动作监测反馈，它会提供一套有针对性的训练方案，使员工在短时间内掌握岗位所需技能。

　

　　家用定制化妆品配方概念产品——

　　护肤产品更加个性化

　　本报记者 暨佩娟

　　在欧莱雅集团的展台，打开手机中的Perso护肤应用程序，自拍3张，屏幕中就显示出对记者面部皮肤的分析，包括皱纹、色斑、松弛度、毛孔可见度、细纹、暗沉等6项指标的检测值。其中，红色提示需要重点护理。

　　记者选择“暗沉”项后，打开仪器顶盖，轻点“配置”按钮，托盘喷出白色、粉色、透明色3种液体。“这是针对您的皮肤问题，利用人工智能算法生成的定制配方，日用和夜用配方不同，各尽其宜。”欧莱雅中国研发与创新中心Perso中国项目负责人张帆说。

　　Perso是欧莱雅推出的家用定制化妆品配方概念产品，5日是亚洲首发。“中国加快形成新发展格局，经济发展迈入新阶段，中国民众对高质量产品和服务的需求将进一步激发。中国日益成为‘美好消费’的重要市场。我们愿为中国消费者定制个性化的美，满足人们对美无限多样的需求。”欧莱雅集团中国区总裁兼首席执行官费博瑞说。

　

　　黑科技速览

　　丰田氢燃料电池版柯斯达商用车

　　氢燃料电池版柯斯达，是丰田汽车为响应环保要求开发的氢燃料电池商用车辆。可在严寒天气中使用，行驶过程中实现二氧化碳零排放。

　　氢燃料重型卡车XCIENT

　　来自现代汽车的量产版氢动力卡车XCIENT已交付商用，推动了氢能源在商用车领域的进一步发展。这是商用车和氢燃料电池技术发展中的重要一步。

　　德国肖特超薄玻璃

　　肖特超薄玻璃可薄至25微米，而人类的头发直径约为75微米。作为首款被用于量产机型上的超薄可弯曲高柔性玻璃，它成功推动了目前市场上可折叠手机的大量生产。

　　全球最小心脏起搏器2.0版

　　美敦力Micra经导管植入式无导线心脏起搏器，是全球最小的心脏起搏器，体积仅有胶囊大小，比传统起搏器小93%，重量仅2克。它可通过微创方式植入心脏内，无导线、无囊袋的设计降低了并发症风险，兼容全身核磁共振扫描，让植入后的患者有更多诊疗方式的选择。

　　GE9HA燃气轮机模型

　　通用电气（GE）首次在中国展出最先进9HA.01燃气轮机模型。创造吉尼斯世界纪录的全球最高效50赫兹电厂就采用了该款燃机。

　　（本报记者 韩晓明整理） 

　　

　　图片说明：

　　图①：西班牙尼古拉斯克雷亚集团（亚洲）公司展台的龙门加工中心引人驻足。

　　本报记者 王新萍摄 

　　图②：观众详细了解德勤公司展出的全球首发产品“小勤人3.0”财务机器人手臂。

　　本报记者 王 远摄 

　　图③：在技术装备展区，参会人员正在与欧姆龙乒乓球机器人对战。

　　人民网记者 翁奇羽摄 

　　图④：现代汽车展出的全球首款量产氢燃料重型卡车。

　　本报记者 韩晓明摄 

　　图⑤：国家会展中心（上海）西入口处摆放的熊猫“进宝”主题装饰。

　　方 喆摄（新华社发） 


　　《 人民日报 》（ 2020年11月06日 06 版）
(责编：胡永秋、马昌)
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