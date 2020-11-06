支持扩大进口贸易是使命所在

图①：伊利九大全球合作新品在第三届进博会大受欢迎。

资料图片

图②：消费品展区，参会人员现场体验最新的5G手机。

人民网记者 翁奇羽摄

图③：中国进出口银行服务第三届进博会。

资料图片

举办中国国际进口博览会（简称“进博会”），主动扩大进口，是我国推动更高水平对外开放的重大部署，也是促进中国与世界互利共赢的重要举措，传递了新时代中国对外开放的坚定决心，体现了中国为推动全球经贸投资发展、构建人类命运共同体作出贡献的大国担当。作为专门服务中国对外经济贸易投资发展与国际经济合作的金融机构，支持扩大进口是中国进出口银行的使命和责任所在。

为世界经济发展增添新动力

中国如期举办第三届进博会，通过实际行动与世界分享中国市场“蛋糕”，共同促进世界贸易发展，为维护自由贸易和全球化不断注入正能量，是具有重要现实意义的“中国贡献”。

过去40年，特别是2001年加入世贸组织后，中国积极参与国际分工，扩大进口积极推动贸易伙伴经济增长。2001年—2019年，中国进口贸易总额年均增长12.6%，高出全球平均水平6.3个百分点。

支持扩大进口与其他国家分享发展红利方面，进出口银行不遗余力。自2006年开办进口信贷以来，进出口银行累计发放进口信贷资金逾2.4万亿元。截至2020年9月末，进出口银行执行中的进口信贷项目1200余个，贷款余额逾6000亿元。这些项目既支持了关键技术、设备和国内短缺产品的进口，满足了国内经济发展需要，又为维护国际收支平衡、经济平稳健康发展发挥了积极作用。除提供信贷资金支持外，进出口银行还积极延伸服务链条，利用已搭建的多元化金融服务体系，通过提供咨询顾问、办理履约保函、进口信用证等中间业务以及择期结售汇、掉期等金融市场业务，为企业提供涵盖进口全流程、各环节的金融支持。

让国内国际两个市场更好联通

中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。今年以来，中共中央多次提出加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

为了让国内市场和国际市场更好联通，进出口银行始终站在改革前沿，不断完善业务体系。如今，进口、出口“两条腿”走路，信贷业务、股权投资业务、金融市场业务、贸易金融业务、咨询顾问业务“五个轮子”齐转，可以更好地服务“大循环”“双循环”。

举办进博会，主动扩大进口，促进对外贸易平衡，是构建新发展格局的必然要求。支持举办进博会，进出口银行责无旁贷。

扩大进口可以促进国内供给体系质量提升，助力深入推进供给侧结构性改革。以进博会为契机，扩大特色优质产品以及高技术产品进口，一方面可利用外来竞争压力，推动国内落后产能升级，提高国内生产要素投入产出效率；另一方面，进口的技术外溢效应将更好激发国内企业创新意识和创新活力，推动战略性新兴产业不断成长。

扩大进口可以推动消费升级。2019年，我国消费对经济增长贡献率为57.8%，连续6年成为经济增长第一拉动力，中国进口跨境电商市场交易规模为2.74万亿元，同比增长30%。强劲的购买力反映出消费者对境外商品和服务的旺盛需求。以进博会为契机，积极扩大消费品以及服务贸易进口，既能丰富国内消费供给渠道，满足人民不断提高的对美好生活的需求，提高人民的获得感和幸福感，也可吸引消费回流，进一步激发消费拉动作用，助推经济高质量发展。

引导资源支持扩大进口

为支持第三届进博会，进出口银行加强统筹规划协调，扎实推进相关工作，精准支持客户扩大进口，更好引导行内金融资源向支持扩大进口配置。

一是聚焦重点方向，优化国际市场布局。设立全行支持进口专项额度3500亿元，积极支持企业以“一带一路”相关国家为重点，开辟多元化进口渠道，推动对外贸易与对外投资有效互动、货物贸易与服务贸易协同发展，畅通国内大循环和联通国内国际双循环。用好50亿美元自非洲进口贸易融资专项资金，为非洲企业对华出口农产品、工业品等提供融资支持。

二是坚持创新引领，加强金融产品研发。立足当前企业融资的实际需求，为进博会量身定制了集咨询、融资、支付、避险增值于一体的“进博融2020”专项金融服务方案，满足企业进口资金需求，提升企业核心竞争力。

三是遵循市场化原则，推动进口结构优化。结合国内结构调整和消费升级需要，扩大对有助于转型发展的中间品、先进技术及装备的支持，增加高品质消费品、有利于提升产业竞争力的农产品、国内有需求的资源性产品的进口支持，大力支持服务贸易发展，促进生产性服务进口。

四是利用好金融科技，提升支持进口的精准性和有效性。积极运用大数据技术手段，挖掘、整合进口商品和企业数据信息，明确重点企业、项目和领域，精准定位进口资金需求并开展靶向支持。

进出口银行将为进博会做好全面支持，为中国开创对外开放新局面贡献力量。

（作者为中国进出口银行党委书记、董事长）

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 07 版）

(责编：胡永秋、马昌)