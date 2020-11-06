科技创新 点亮消费者美好生活

11月5日，第三届中国国际进口博览会开幕。中国三星，三度参展。

三星把进博会看作展示、回馈、汇报的重要平台。今年，三星携前沿创新成果、以500余平方米超大展台亮相，其参展产品、技术将提升消费者体验。

“共天地，同风雨，聚进博，享机遇”，这恰是三星在华发展路径的缩影。自上世纪90年代进入中国，三星始终与中国经济社会发展同频共振，用科技创新点亮中国消费者的美好生活。

产品创新吸引众多参观者

“一开一合的折叠形态让生活多了仪式感，体验也很好。”三星展区，一位观展者拿起最新发布的三星Galaxy Z Fold2 5G折叠屏手机说，“论创新，三星有自己的特色。”

在折叠屏领域，三星一直在努力。历经多次革新与蜕变，三星最新发布的第三代折叠屏手机以更成熟的折叠工艺，吸引了众多观展者驻足。手机内部主屏幕采用了三星超薄柔性玻璃，并升级了隐形铰链技术和防尘纤维技术，不仅可以实现多角度悬停，耐用性也更强，搭配自适应分屏模式，让交互体验更加优越。

从大屏到小屏，从折叠到拼接，热门单品让核心技术和创新“可视”。进博会上，三星两大视觉产品同时展出。

一是首次进入中国的4K激光投影仪，峰值亮度高达2800 ANSI流明，带来了更高的对比度，电影制作人模式更可让用户根据导演的创作理念来享受观看乐趣。另一个产品是第一次亮相进博会的户外电视，拥有超高屏幕亮度，即便在太阳直射的情况下，电视依旧能够保持清晰的画质，增强户外使用体验。

“有了三星户外电视，我和狂欢的距离就只差一场世界杯了。”有参观者说。

与往届不同的是，今年三星特别设置了奥林匹克展示区，为2022年北京冬奥会预热。作为全球奥运合作伙伴，三星此次展示了11款奥运特备定制版手机，见证三星与奥林匹克的故事，以开创性的移动技术、不断的创新、优秀的营销平台，重新定义了奥运营销的可能性。

在华布局助力产业升级

进博会上的三星展区，好比一扇窗。在华深耕28年的三星，在中国不仅有展示窗，更有生产厂；不仅有产品端，更有产业链。

28年来，三星不断将满足中国消费者需求的、时下领先的技术和产品带入中国，融入中国消费者生活，更将投资重点聚焦尖端产业领域，助力中国产业升级。

如今，三星在中国有20家生产工厂，近8万名员工，7个研发中心，4000余名研发人员，在加快本土化战略的同时，三星也在加速进入中国市场。今年10月，三星生物与中国生物技术公司启德医药达成战略合作伙伴关系，共同开发用于治疗实体瘤的抗体药物偶联物（ADC），这项合作也成为三星进一步深耕中国市场的最新举措。

风雨同行共享中国机遇

“共天地，同风雨”。

2020年，新冠肺炎疫情影响全球经济，疫情防控期间，中韩两国开通“快捷通道”，三星在中国政府的支持下，组织22架次包机接送近5000名韩籍工程师和相关人员实现大规模跨国复工，加快三星在华重点新建项目建设。

“聚进博，享机遇”。

眼下，中国正在全面推进“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。作为跨国企业，三星在中国扩大投资，加快产业结构优化与技术创新，也在以实际行动助推着中国经济发展。伴随中国进一步扩大开放，放宽市场准入，积极扩大进口，中国吸引外资的能力正在不断加强，也为外资企业在华投资发展带来更多机遇。

“中国消费市场潜力巨大，我们不仅可以全力深耕中国内需市场，也可以作为供应链企业同中国本土企业一道助力中国经济外循环发展。作为跨国科技企业，我们希望以不断的科技突破，为中国消费者和中国企业带来更优质的产品和服务，未来也将继续深化同中国企业的战略合作，做中国人民喜爱的企业，贡献于中国社会的企业。”中国三星总裁黄得圭说。

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 07 版）

(责编：胡永秋、马昌)