深化全球合作 布局创新网络

11月5—10日，第三届进博会在上海举办，伊利集团第三次携旗下全资子公司——大洋洲乳业有限公司参加这一世界级盛会，为消费者带来9款高品质新产品，展示全球合作的新成果。

作为乳制品行业龙头企业，伊利始终坚持“以消费者为中心”，通过全球智慧融合、产业链融合，打造“全球健康生态圈”，以实际行动助力国内国际双循环，持续为消费者提供高品质的产品和服务。

布设覆盖全球的创新网

不创新，无未来。近年来，伊利紧紧围绕国际乳业研发的重点领域、海内外研发资源，从全球视角布设了一张覆盖亚洲、欧洲、大洋洲和美洲的全球创新网络。

在美洲，伊利主导实施全球农业食品领域高端智慧集群——中美食品智慧谷。聚集众多高校、科研院所和机构，在“营养健康、产品研发、食品安全、生态环保”等多个领域展开全方位立体式合作。

在欧洲，伊利和荷兰瓦赫宁根大学共同建立欧洲创新中心，针对“食品安全早期预警系统”及“母乳数据库”等领域，研究建立贯通全产业链的食品安全早期预警系统，并且升级中国首个母乳研究数据库，通过对数据库的筛查和预警体系的建立，分析乳业全产业链的潜在风险，识别关键风险点、影响因子和风险等级等。

截至2019年底，伊利全球专利申请总数、发明申请总量已位列世界乳业第三，并将一系列科研成果转化为高品质健康产品，如针对乳糖不耐症人群研发低乳糖风味发酵乳等。

“进博会汇集了来自全球的优秀企业和产品，让我们看到了很多新工艺、新技术，借此机会，伊利也在寻求创新方面的新合作，进一步开展国际化的新布局。”伊利集团执行总裁张剑秋说。

共建“全球生态健康圈”

“共天地，同风雨，聚进博，享机遇”，第三届中国国际进口博览会展现了重要意义，进博会作为国际公共产品，通过搭建“买全球、卖全球、惠全球”的全球共享平台，有利于帮助参展商和采购商企业抓住机遇、化危为机，帮助各国扩大出口、提振经济、解决就业，通过分享中国市场机遇，实现共同发展，从而满足人民美好生活需要。

“合作方能聚力，互惠即为共赢。”作为连续三届受邀参加进博会的企业，伊利抓住机遇，坚持国际化发展战略，加快国际布局的步伐，进一步深化全球合作。

在第二届进博会“农业与食品国际合作论坛”上，伊利与利乐、嘉吉、杜邦、益海嘉里等全球13家合作伙伴现场签约，打造“可持续发展供应链全球网络”，实现全球乳业产业链共赢。此外，伊利还与全球最大的多元醇生产商法国罗盖特公司达成合作。此次进博会，前来参展的合作伙伴与伊利再续“健康之约”，就未来合作达成重要共识。目前，伊利的合作伙伴已遍及五大洲，分布在33个国家。

同时，伊利在发展过程中，始终帮助、带动产业链合作伙伴共同成长，实现互利共赢。10月12日，在2020中国奶业20强峰会上，张剑秋表示，未来5年伊利将投入300亿元扶持上游奶业，给予上游奶业资金支持、技术服务支持、良种奶牛支持、饲草种植支持等多项重点扶持。

中国通过进博会向世界展示了扩大对外开放的胸怀。下一步，伊利将依托我国超大规模市场优势和内需潜力，积极布局、稳定发展，与全球合作伙伴共享中国机遇的同时，促进资源要素在中国市场聚合，积极共建“全球健康生态圈”，助力中国加速构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，推动行业实现更大发展。

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 07 版）

(责编：胡永秋、马昌)