前9月我国企业承接服务外包合同额同比增11.4%

本报北京11月5日电 （记者罗珊珊）记者近日从商务部获悉：2020年1—9月，我国企业承接服务外包合同额9876.4亿元，执行额6834.9亿元，同比分别增长11.4%和14.8%。其中，承接离岸服务外包合同额5889.8亿元，同比增长9.5%，执行额4143.2亿元，同比增长14.7%，拉动服务出口提升3.7个百分点，成为稳外贸的重要力量。

集成电路和电子电路设计、生物医药研发等高价值服务快速增长。1—9月我国承接集成电路和电子电路设计外包离岸执行额284.9亿元，同比增长46.7%；承接医药和生物技术研发外包离岸执行额309.8亿元，同比增长26.1%。

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 02 版）

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