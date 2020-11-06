人民网>>财经

看进博 话机遇:外企期待加入到创新合作中

本报记者  刘  融

2020年11月06日07:49  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国持续扩大对外开放，中国国际进口博览会是一个重要窗口。中国不断优化营商环境让我们更加坚定信心。”法国米其林集团中国区总裁、首席执行官伟书杰日前接受本报记者采访时表示。

　　“新冠肺炎疫情是人类共同的敌人。中国快速有效控制疫情，让我们看到了智慧、信心和行动力。”伟书杰认为，疫情对世界经济造成巨大冲击，在此背景下，中国如期举办进博会，与各国携手应对挑战，为世界带来更多发展机遇，为推动世界经济复苏作出积极贡献。“疫情阻挡不了我们沟通合作的步伐。对于跨国公司而言，进博会是一个重要平台。”

　　伟书杰认为，中国政府出台了一系列切实有效的政策措施，增强了各行业和消费者信心，激发了市场活力。当前，中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国经济高质量发展注入强大动力。“这意味着未来中国发展的空间更大、世界发展的机遇更多。”

　　以轮胎闻名的米其林，正加速其他业务发展。随着中国汽车市场进一步复苏，伟书杰期待米其林的业务驶入更快“车道”。本届进博会上，米其林带来了一些首发产品和技术，包括UPTIS免充气防刺扎轮胎系统、智能自修复方案等。“我们将通过进博会挖掘新的商机，为氢燃料电池、互联移动解决方案等寻找潜在业务合作伙伴。”

　　20年前，米其林中国轮胎研发中心在上海成立。伟书杰认为，创新不仅能带来自身进步，还将为整个产业和社会发展注入动力。中国政府为鼓励创新出台了各项利好政策和措施。“从‘中国制造’到‘中国智造’，世界见证了中国在创新领域取得的进步。在以创新为导向的环境中，我们期待加入到创新合作中。米其林会继续与中国市场分享创新产品、技术和理念。”

　　米其林已签约参展未来3届进博会。“我坚信，进博会将为更多企业和投资者打开机遇大门，提供更大发展空间。”伟书杰表示。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月06日 03 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved