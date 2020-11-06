看进博 话机遇:外企期待加入到创新合作中

“中国持续扩大对外开放，中国国际进口博览会是一个重要窗口。中国不断优化营商环境让我们更加坚定信心。”法国米其林集团中国区总裁、首席执行官伟书杰日前接受本报记者采访时表示。

“新冠肺炎疫情是人类共同的敌人。中国快速有效控制疫情，让我们看到了智慧、信心和行动力。”伟书杰认为，疫情对世界经济造成巨大冲击，在此背景下，中国如期举办进博会，与各国携手应对挑战，为世界带来更多发展机遇，为推动世界经济复苏作出积极贡献。“疫情阻挡不了我们沟通合作的步伐。对于跨国公司而言，进博会是一个重要平台。”

伟书杰认为，中国政府出台了一系列切实有效的政策措施，增强了各行业和消费者信心，激发了市场活力。当前，中国加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，为中国经济高质量发展注入强大动力。“这意味着未来中国发展的空间更大、世界发展的机遇更多。”

以轮胎闻名的米其林，正加速其他业务发展。随着中国汽车市场进一步复苏，伟书杰期待米其林的业务驶入更快“车道”。本届进博会上，米其林带来了一些首发产品和技术，包括UPTIS免充气防刺扎轮胎系统、智能自修复方案等。“我们将通过进博会挖掘新的商机，为氢燃料电池、互联移动解决方案等寻找潜在业务合作伙伴。”

20年前，米其林中国轮胎研发中心在上海成立。伟书杰认为，创新不仅能带来自身进步，还将为整个产业和社会发展注入动力。中国政府为鼓励创新出台了各项利好政策和措施。“从‘中国制造’到‘中国智造’，世界见证了中国在创新领域取得的进步。在以创新为导向的环境中，我们期待加入到创新合作中。米其林会继续与中国市场分享创新产品、技术和理念。”

米其林已签约参展未来3届进博会。“我坚信，进博会将为更多企业和投资者打开机遇大门，提供更大发展空间。”伟书杰表示。

《 人民日报 》（ 2020年11月06日 03 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)