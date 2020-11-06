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消费时点 释放中国消费潜力：网购经济助力扩内需畅循环

姜 赟

2020年11月06日07:52  来源：人民网－人民日报
 

　　中国消费浪潮滚滚向前，这背后的推动力，正是中国接续换挡的发展动能、迭代成长的科技变革、健全完整的产业链条、蓬勃向上的创新环境

　　顺应消费升级，把超大规模市场优势和消费潜力充分激发出来，是构建新发展格局的必然要求

　　

　　今年“双11”的营销赛场打响“发令枪”，各大平台纷纷推出优惠措施，各路商家积极备货，各家快递公司蓄势待发，各地消费者开始着手挑选心仪商品……“双11”将展现出中国蓬勃的数字经济活力和巨大的内需动力。

　　近些年来，“双11”“8·18”“6·18”“农货节”等购物节相继兴起，一个个消费时点见证着一个消费大国的旺盛需求和巨大潜力。从买便宜到买品质，从线下到线上，推起“购物车”的人越来越多；从拼价格到拼个性、拼服务，电商竞争不断迭代升级；从“下周见”到“当日达”，快递的速度越来越快……不断攀升的销售总额、不断刷新的“购物车”清单，清晰地勾勒出中国消费结构优化升级、不断催生新增长点的轨迹。繁荣的网购经济，使中国连续7年成为全球第一大网络零售国。

　　令人振奋的，不只有消费时点的成交额，还有背后消费新业态的成长与新模式的更迭。正是后者凸显了中国不断迸发的创新活力，令人对中国经济行稳致远更有信心。这些年来，从集市电商到平台电商，再到社交电商，消费业态经历了一次又一次变革和迭代。尤其是新冠肺炎疫情防控期间，直播电商异军突起，经此渠道的消费占比越来越高；线上与线下不断融合，摆上直播橱窗的商品“只有想不到，没有买不到”。前浪势能强劲，后浪更加奔涌，推动中国消费浪潮滚滚向前。这背后的推动力，正是中国接续换挡的发展动能、迭代成长的科技变革、健全完整的产业链条、蓬勃向上的创新环境。

　　消费是经济循环的终点也是新起点，已连续多年成为我国经济增长的第一拉动力。由消费时点放眼中国市场，内部大循环作为我国经济优势分外明晰。我国有14亿人口，人均国内生产总值已经突破1万美元，是全球最大最有潜力的消费市场。今年1—9月份，全国网上零售额超过8万亿元，其中实物商品网上零售额同比增长15.3%。居民消费优化升级，同现代科技和生产方式相结合，蕴含着巨大增长空间。牢牢把握扩大内需这一战略基点，使生产、分配、流通、消费各环节更多依托国内市场实现良性循环，既能应对当前疫情冲击，又能保持我国经济长期持续健康发展。这也是满足人民日益增长的美好生活需要的题中应有之义。

　　顺应消费升级，把超大规模市场优势和消费潜力充分激发出来，是构建新发展格局的必然要求。在经济全球化遭遇逆风叠加疫情冲击的大背景下，网络购物、远程办公、在线教育、互联网诊疗等新型消费业态模式的加速涌现，大大拓展了消费场景，有效保障了居民日常生活需要，推动了国内消费信心恢复，促进了经济企稳回升，但不能忽视的是，新型消费发展还存在基础设施不足、服务能力偏弱、监管规范滞后等短板和问题。加快推动新型消费扩容提质，促使国内循环更加顺畅，就能形成对全球资源要素的引力场，有利于构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

　　前不久，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，这一文件的目的不仅在于促进消费回补，更在于培育壮大新的消费增长点，进一步激发和释放消费潜力，畅通国民经济循环。坚持扩大内需这个战略基点，增强消费对经济发展的基础性作用，就能为中国经济发展注入强劲动能。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月06日 08 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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