中国发展是各国机遇（望海楼）

11月4日晚，第三届中国国际进口博览会开幕式在上海举行。中国国家主席习近平以视频方式发表主旨演讲指出，中国在确保防疫安全前提下如期举办这一全球贸易盛会，体现了中国同世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。

本届进博会有着特殊意义。新冠肺炎疫情给各国带来严重冲击，也给世界经济带来重创。中国率先控制住疫情，经济呈现稳定转好态势，积极向世界各国抗疫提供有力支援。在疫情防控常态化条件下，中国如期举办本届进博会，为各国产品和服务进入中国市场提供了又一契机，对提振市场信心、稳定产业链和供应链、推动世界经济复苏有着十分重要的意义。

作为“买全球、卖全球”的国际贸易盛会，本届进博会符合世界各国共同利益。

进博会是中国对外开放的常态化举措。经过3年发展，进博会已经成为国际采购、投资促进、人文交流、开放合作的四大平台，成为全球共享的国际公共产品。世界能够从进博会中，深切感受到中国扩大开放的决心、推动经济高质量发展的决心、与世界各国合作共赢共同发展的信心。“坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放”。日前，中共十九届五中全会再次释放了扩大开放的坚定决心。在此次进博会上，习近平主席指出，中国将秉持开放、合作、团结、共赢的信念，坚定不移全面扩大开放，让中国市场成为世界的市场、共享的市场、大家的市场，推动世界经济复苏，为国际社会注入更多正能量。

中国给世界带来的是机遇不是威胁，是和平不是动荡，是进步不是倒退，是繁荣不是衰退，是合作共赢不是一国优先。从“引进来”到“走出去”，从加入世界贸易组织到提出共建“一带一路”，从出口导向到扩大进口、扩大内需……改革开放40多年来，中国的发展和世界的发展互为机遇、互为条件、互相促进。中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。中国的改革开放不仅为实现自身繁荣发展创造条件，也为世界经济发展和构建人类命运共同体贡献力量。

面向未来，中国愿同各国一道，在开放中创造机遇，在合作中破解难题。当前，各国走向开放、走向合作的大势没有改变。中国提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这决不是封闭的国内循环，而是更加开放的国内国际双循环，不仅是中国自身发展需要，而且将更好造福各国人民。中国制造已经成为全球产业链供应链的重要组成部分，作出了积极贡献。中国广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能。

中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。“十四五”期间，中国将建设更加活跃的国内市场，为各国提供广阔市场，为世界经济增长扩大空间，与各方一道携手创造人类更加美好的明天！

（作者为同济大学财经研究所所长、教授）

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