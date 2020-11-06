疫苗企业参展进博会 研发竞速谁先出线

全球疫情还在蔓延，新冠疫苗研发有多受关注？走进第三届中国国际进口博览会公共卫生防疫专区便可得知。11月5日是进博会开展首日，在公共卫生防疫专区的展馆中，各企业新冠肺炎疫苗研发进展情况或以文字形式出现在展馆墙上，或以图片形式投影在视频中，企业们争相向外界展示在研新冠疫苗项目最新进展。他们之中，有的已经进入三期临床试验，并做好在中国内地市场的研发、生产、供应和商业化；有的正在展开多项抗击新冠病毒计划，并打出新冠疫苗与新冠肺炎口服抗病毒药物研发的组合拳。

阿斯利康拼速度

疫苗在多国进入三期临床

叫停临床试验一个月后，阿斯利康重新回到新冠疫苗研发赛道。在公共卫生防疫专区，阿斯利康相关负责人告诉北京商报记者，目前，阿斯利康与牛津大学合作开发的新冠疫苗AZD1222进展顺利，并已经在美国、巴西、英国、日本等地进行三期临床试验。

阿斯利康疫苗研发经历了一些波折。AZD1222曾是研发最快的疫苗，不过，9月，因一名英国的临床试验参与者出现疑似严重的不良反应，阿斯利康主动暂停了新冠疫苗的临床试验，并接受独立委员会审查安全数据，业界也一度认为阿斯利康或将失去先发优势。

对于此前新冠疫苗临床试验不良反应事件，阿斯利康相关负责人表示，经过分析病例，已认为这是孤立事件，该疫苗在各个国家的临床试验已陆续恢复。“目前，阿斯利康已经与英国、美国、欧洲的包容性疫苗联盟、流行病防备联盟、全球疫苗免疫联盟和印度血清研究所达成了供应超过20亿剂的承诺。”

默沙东打组合拳

疫苗与口服药物研发并进

作为全球疫苗四大天王之一的默沙东自然不会缺席新冠疫苗研发赛道。在展馆中，北京商报记者遇到默沙东负责疫苗传播的负责人，据她介绍，目前，默沙东全球已经展开多项抗击新冠病毒重磅计划，包括正在研发的两种新冠肺炎疫苗和一款新冠肺炎口服抗病毒药物。

今年5月，有报道称，默沙东将收购的Themis Bioscience正与巴黎巴斯德研究所合作研发一款基于改良的麻疹病毒的新冠肺炎疫苗。根据报道，Themis的疫苗已在法国开展临床试验，默沙东也将在数周内为志愿者进行接种。

据默沙东相关负责人介绍，目前，默沙东新冠疫苗研发分为两条线路，其中一个便是收购Themis Bioscience的新冠肺炎疫苗在研项目，该疫苗已进入一期临床试验。另一条疫苗研发线路是与IAVI合作开发新冠肺炎疫苗。

除了疫苗研发，默沙东与Ridgeback Bio公司合作开发新冠肺炎口服抗病毒药物，目前药物正在部分地区进行二期和三期临床试验。

BioNTech抢跑

计划启动候选疫苗临床开发

mRNA是什么？mRNA疫苗的优势有哪些？这些问题都可以在BioNTech展馆中找到答案。展馆中一整面墙的mRNA介绍，似乎在告诉众人，BioNTech新冠疫苗研发不容小觑。

mRNA疫苗是继减毒疫苗、灭活疫苗、亚单位疫苗之后发展起来的第三代疫苗。BioNTech相关负责人告诉北京商报记者，基于公司在mRNA技术方面的优势，BioNTech从1月便开始了针对新冠疫苗的研发，目前有多款候选疫苗在开发中。“今年7月，BNT162疫苗的I期临床试验在中国江苏省泰州市启动，截至9月4日，在中国进行I期临床试验的144例受试者全部完成了间隔 21天的两次免疫接种，目前反应良好。”

对于其他候选疫苗研发进度，BioNTech方面似乎不愿透露更多信息，仅表示，公司计划基于BioNTech的专有mRNA技术，在中国启动其他候选疫苗的临床开发。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)