原标题：进博会北京主题项目签约78.8亿元

北京商报讯（记者 王维祎）11月5日，在第三届进博会，北京主题活动共促成相关机构、境内外企业达成7个项目并现场签约，其中采购类（药品及家电产品）项目4个、投资类项目2个、总部入驻项目1个，签约金额约78.8亿元人民币，折合约11.7亿美元，其中一年期采购类项目签约金额为72.9亿元人民币，三年期投资类项目签约金额为5.9亿元人民币。

在本次主题活动上，北京向境内外客商发出来京投资邀约。活动现场，不仅权威发布了北京未来发展的最新政策、重点产业及重要规划等，北京市投促中心、朝阳区、海淀区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、北京经济技术开发区等还在现场设立投资咨询台，安排专人开展投资咨询和项目对接洽谈，吸引境外企业来京发展，共享北京开放发展新商机。

另外，此次活动围绕中国国际服务贸易交易会，国家服务业扩大开放综合示范区和中国（北京）自由贸易试验区“两区”建设的最新政策举措，北京2022年冬奥会和冬残奥会的最新筹办进展，北京市西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、通州区、顺义区、大兴区、北京经济技术开发区等重点区域及相关开放创新政策进行推介，充分展现了服贸会共享商机的平台优势和北京服务业和服务贸易开放发展的时代机遇。

今年9月，中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区、国际商务服务片区及科技创新片区均已完成揭牌，三大片区形成空间上彼此呼应、功能上彼此协作的格局。北京也将在原先积累的科研创新、创投孵化、文化创意等人才、产业优势上，进一步探索创新经验。这也意味着，新一轮产业机遇现已开启。

自贸试验区的构建，意味着北京将打造开放新高地。商务部研究院国际服务贸易研究所所长李俊分析认为，中国（北京）自由贸易试验区与进博会形成互补，前者汇集了区域内的优势政策，需要有更多的技术、资金加注，推动北京服务发展不断迈上新台阶。这也意味着中国对外资开放的领域越来越宽，外资企业能够更加便利地进入中国市场，实现互利共赢。与此同时，北京高品质消费需求不断增长，进博会展示成果包含了众多高端制造业的产物、产品，这将丰富北京消费品市场供给。

北京主题活动实现线上线下同步。现场设置有嘉宾致辞、项目签约、政策推介等主要环节。同时，在服贸会数字平台同步在线直播，公众通过服贸会官方网站、官方App“第三届进博会北京主题活动”入口观看直播，也可通过服贸会官方微博、微信公众号等平台的直播链接点击观看。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)