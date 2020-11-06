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22家北京老字号进博会秀“绝活”

马婧

2020年11月06日08:10  来源：北京日报
 
原标题：22家北京老字号进博会秀“绝活”

　　本报记者 马婧

　　体验内联升千层底布鞋制作、感受吴裕泰茶文化、抢先体验菜百牛年贺岁新品……昨天，22家北京老字号组团亮相第三届进博会北京老字号展，将各自的“绝活绝技”展示给中外宾客。今年参展的北京老字号涵盖食品、鞋服、中医药、文化、工艺美术等多个行业，参展企业平均年龄超过200岁。

　　在北京，经商务部认定的“中华老字号”有117个，位居全国前列；由北京老字号协会认定的“北京老字号”有197个。北京老字号中，具有百年以上历史的有105家，占认定总数的54%。此次参展进博会的北京老字号中，具有百年以上历史的有17家，始创于明清时期的老字号有15家，鹤年堂、便宜坊更是已有超过600年的历史，参展企业平均年龄超过200岁。从拥有的“绝活绝技”来看，19家参展老字号拥有国家级、市级和区级非遗技艺，其中六必居、同仁堂、吴裕泰等13家老字号拥有国家级非遗技艺。

　　现场，富有京味儿的北京老字号展区吸引不少观众打卡体验。展区的主形象门头采用故宫建筑式样，背墙走廊以颐和园长廊为主视觉，运用三山五园等皇家园林设计元素，彰显着首都风范、古都风韵。

　　展区里集中展示了北京老字号的镇店名品、精品和代表性文创产品，珐琅厂盛世宝鼎、工美集团《文明互鉴》雕漆宝鼎、吴裕泰新品御泰壹香系列等齐在现场亮相。以颐和园中特色园林景致为原型设计的黄金珠宝首次在上海亮相，这是老字号菜百联合颐和园推出的“一生颐饰”文创新品。菜百牛年贺岁新品也迎来首秀，为即将到来的辛丑牛年送上美好祝福。

　　在非遗技艺展示区，6家老字号的传承人正进行非遗技艺表演，展示鹤年堂蜜丸制作技艺、荣宝斋木版水印画技艺、内联升千层底布鞋制作技艺、瑞蚨祥中式服装手工制作技艺、珐琅厂铜胎掐丝珐琅技艺和金漆镶嵌髤饰技艺。观众还能与大师们互动交流，感悟工匠精神和传统文化。

　　值得一提的是，北京老字号展区还通过科技加持，增加数字体验。展台设置了沉浸式体验入口“时空隧道”，由烟雾机和炫彩激光灯营造时空穿越氛围，通道两侧展示着企业老物件，地面投射特效视频，为参观人员带来一场时空旅程。现场还带来了老字号VR地图，通过虚拟现实技术使观众身临其境感受老字号的产品和服务。

　　市商务局相关负责人介绍，本次展览依托进博会平台，致力于打造一场集产品展卖、技艺展演、互动交流、沉浸式体验等于一体的文化盛宴，向中外宾客集中展示北京老字号深厚的历史文化底蕴和独特魅力，提升进博会作为人文交流平台的影响力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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