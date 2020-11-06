29家展商集体签约下届 第四届新增工业数字化转型专区

原标题：29家展商集体签约下届

本报讯（记者 白波）进博会强大的溢出效应持续释放。在第三届进博会开幕首日下午召开的参展商联盟大会上，欧莱雅、米其林、陶氏、阿斯利康、松下、汇丰、艾默生、资生堂等29家展商集体签约了第四届进博会，第四届进博会展区设置情况、展区图同时正式公布。

记者从参展商联盟大会上获悉，第四届进博会招展工作将紧紧围绕服务“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，抓住国内国际产业与市场的最新趋势特点，牵好国内国际两端，以有形的展览，通过进博会形成无形的“化学反应”，让世界新技术、新产品在中国的市场大海中融合落地。中国搭台、世界合唱，进一步助力世界经济贸易复苏与发展。

第四届进博会将于2021年11月5日至10日举行。作为进博会重要组成部分，企业商业展仍将延续服务贸易展区、汽车展区、技术装备展区、消费品展区、医疗器械及医药保健展区和食品及农产品展区的六大展区设置，同时在挖掘前沿技术与产品、关怀民生与促进消费等方面更进一步，出新招、出实招，让更具特色的展品推动“双循环”。

第四届进博会技术装备展区将新增工业数字化转型专区和集成电路专区。展区围绕“新能源、新基建、智能制造”三大亮点，第三届进博会设立的节能环保专区将打造综合场景式体验场馆，围绕净水、空气净化、热能和综合节能环保四领域，向国内消费者展示最先进的环保理念。

消费品展区将深入挖掘各国国民品牌，增进“美好消费”。如体育专区展区面积将翻番，并将专区内容延伸至“大体育”概念，增加全产业链企业，推出科技体育相关内容；新增“影音娱乐”专区，打造“泛娱乐”场景，加入游戏、音响和乐器类展商。

医疗器械及医药保健展区将加大医疗细分领域挖掘，建立创新孵化专区。在疫情背景下，第三届进博会首次设置的公共卫生专区，第四届将进一步扩大面积，瞄准2021年疫苗研发生产的阶段性成果，集中展示疫苗产品及上下游产业链以及移动、快速检测设备和技术等。

食品及农产品展区将围绕绿色健康，扩大“朋友圈”。在前三届大受欢迎的基础上，食品展区第四届招展将致力于挖掘更多国家和企业“新面孔”，让“舌尖上的进博会”真正成为世界各地特色展品汇聚平台。

服务贸易展区将侧重丰富“服贸+”赋能全产业链。如将借助“沪伦通”在上海先行先试的历史机遇，进一步招募保险经纪、证券、资管、私募等国家鼓励开放的、尚未参展的非银金融行业企业，丰富展品品类。

汽车展区将扩大智慧出行、新能源招展力度，并引入汽车文化和汽车赛事概念，同时更好地诠释对汽车与环保、智能、文化和未来生活的理解。

值得注意的是，第三届进博会期间发布的税收优惠政策给予了参展商更加稳定的预期，第四届进博会，符合免税类别清单的展品达成交易后，可享受税收优惠政策。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)