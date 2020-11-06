商务部将推更多举措 发力“十四五”稳外资

11月5日，在第三届中国国际进口博览会外商投资专题发布会上，记者获悉，由于今年以来我国包括稳外资在内的各项政策措施有力有效，我国吸收利用外资实现逆势增长。“如无特殊情况，预计四季度仍将延续当前稳中向好态势，有望实现全年稳外资工作目标和‘十三五’圆满收官。”商务部外资司司长宗长青说。他透露，接下来将从持续扩大对外开放、完善外资管理体制、加强开放平台建设、保护外商合法权益、优化营商环境等五个方面推出多重举措，科学编制“十四五”时期利用外资发展规划。

数据显示，今年1至9月我国实际使用外资1032.6亿美元，同比增长2.5%（折7188.1亿元人民币，增长5.2%），首次实现美元、人民币两项累计指标“双转正”，呈现逆势增长格局。

宗长青表示，今年以来稳外资的实践再次证明，中国超大规模市场对外资的吸引力没有改变，产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势没有改变，外商长期在华投资经营的预期和信心没有改变。

据商务部预计，“十三五”时期引资总规模达6900亿美元左右，年均引资规模较“十二五”时期增加超100亿美元。

宗长青介绍，下一步，商务部将认真落实党中央、国务院部署，科学编制“十四五”时期利用外资发展规划，拟重点推进以下五方面工作。

在扩大对外开放方面，将持续缩减外资准入负面清单，深入推进规则标准等制度型开放，以不断开放的中国市场为外商提供更多投资机遇。

在完善外资管理体制方面，将深化“放管服”改革，落实准入前国民待遇加负面清单制度，加快建立与新的外商投资法相适应的外资管理体系和制度，为建设更高水平开放型经济新体制提供支撑。进一步优化外商投资信息报告制度，加强事中事后监管。

在加强开放平台建设方面，将赋予自贸试验区更大改革开放自主权，稳步推进海南自由贸易港建设，建设对外开放新高地。加大向国家级经开区赋权力度，发挥其开放型经济“主阵地”作用。支持北京市打造国家服务业扩大开放综合示范区，在全国增加服务业扩大开放综合试点，助推供给侧结构性改革和产业结构优化升级。

在保护外商合法权益方面，将严格实施外商投资法及其配套法规，继续完善公开透明的涉外法律体系，加强知识产权保护，加大对假冒伪劣和侵权行为的查处力度，健全外资企业投诉工作网络，有效维护外商合法权益。

在优化营商环境方面，将对标国际一流标准和通行经贸规则，进一步做好安商稳商、招商引商工作，确保内外资企业一视同仁、公平竞争，持续优化市场化法治化国际化营商环境。加快与有关国家和地区商签自贸协定、投资协定，坚定不移推动全球贸易投资自由化便利化。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)