人民网>>财经

商务部将推更多举措 发力“十四五”稳外资

2020年11月06日08:16  来源：经济参考报
 

11月5日，在第三届中国国际进口博览会外商投资专题发布会上，记者获悉，由于今年以来我国包括稳外资在内的各项政策措施有力有效，我国吸收利用外资实现逆势增长。“如无特殊情况，预计四季度仍将延续当前稳中向好态势，有望实现全年稳外资工作目标和‘十三五’圆满收官。”商务部外资司司长宗长青说。他透露，接下来将从持续扩大对外开放、完善外资管理体制、加强开放平台建设、保护外商合法权益、优化营商环境等五个方面推出多重举措，科学编制“十四五”时期利用外资发展规划。

数据显示，今年1至9月我国实际使用外资1032.6亿美元，同比增长2.5%（折7188.1亿元人民币，增长5.2%），首次实现美元、人民币两项累计指标“双转正”，呈现逆势增长格局。

宗长青表示，今年以来稳外资的实践再次证明，中国超大规模市场对外资的吸引力没有改变，产业配套、人力资源、基础设施等方面的综合竞争优势没有改变，外商长期在华投资经营的预期和信心没有改变。

据商务部预计，“十三五”时期引资总规模达6900亿美元左右，年均引资规模较“十二五”时期增加超100亿美元。

宗长青介绍，下一步，商务部将认真落实党中央、国务院部署，科学编制“十四五”时期利用外资发展规划，拟重点推进以下五方面工作。

在扩大对外开放方面，将持续缩减外资准入负面清单，深入推进规则标准等制度型开放，以不断开放的中国市场为外商提供更多投资机遇。

在完善外资管理体制方面，将深化“放管服”改革，落实准入前国民待遇加负面清单制度，加快建立与新的外商投资法相适应的外资管理体系和制度，为建设更高水平开放型经济新体制提供支撑。进一步优化外商投资信息报告制度，加强事中事后监管。

在加强开放平台建设方面，将赋予自贸试验区更大改革开放自主权，稳步推进海南自由贸易港建设，建设对外开放新高地。加大向国家级经开区赋权力度，发挥其开放型经济“主阵地”作用。支持北京市打造国家服务业扩大开放综合示范区，在全国增加服务业扩大开放综合试点，助推供给侧结构性改革和产业结构优化升级。

在保护外商合法权益方面，将严格实施外商投资法及其配套法规，继续完善公开透明的涉外法律体系，加强知识产权保护，加大对假冒伪劣和侵权行为的查处力度，健全外资企业投诉工作网络，有效维护外商合法权益。

在优化营商环境方面，将对标国际一流标准和通行经贸规则，进一步做好安商稳商、招商引商工作，确保内外资企业一视同仁、公平竞争，持续优化市场化法治化国际化营商环境。加快与有关国家和地区商签自贸协定、投资协定，坚定不移推动全球贸易投资自由化便利化。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved