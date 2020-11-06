企业首发首展“三新”多达数百项 进博会变首秀舞台

本报记者 孙杰

疫情之年的进博会，对企业的吸引力有增无减。首发、首秀、首展，成为各大企业推介自己的亮点。据统计，今年进博会新产品、新技术、新服务进行“全球首发、中国首展”的，有数百项之多。

各家企业不约而同纷纷亮出“首次”，背后是打动逛展观众的良苦用心，也是对中国市场前所未有的重视。面对中国庞大的市场机遇，很多展商认为，“进博会是一个不容错过的首秀舞台。”

爱普生公司带来全球最“干”造纸机——无需用水即可将废纸再生为环保新纸的“干纤维纸张循环系统”。本报记者 邓伟摄

巨头首秀新技术，办公室玩“无水造纸”

“造一吨纸，要砍多少棵树？要排放多少污水？”日本打印巨头爱普生是进博会的“新面孔”，今年首次参加进博会。

废纸放入机器入口，机器将纸张纤维粉碎成末状，通过纤维分离剔除杂质后，再强力粘合，一张干干净净的新纸就出来了。废纸变为再生纸，不出办公室就能循环利用起来，既节省了大量木材，还不消耗一滴水。

爱普生此次带来的是其全球首创的Paper Lab“干纤维纸张循环系统”，目前仅在日本国内试验性使用，此次到进博会亮相，是日本本土之外的首秀。

“分离出的纤维和一种特殊的高分子色料混合，用这些原料，机器就能造纸了。”爱普生喷墨打印市场部工作人员肖霄介绍，制成的再生纸，可满足一般的书写、打印、复印等需求，再生纸后续用完后，还能再次循环起来。

“还可以根据使用需要，调整再生纸的厚度、规格和颜色。”肖霄介绍，再生纸规格可以选择A3或A4，颜色可以选白色、青色、黄色、品红色等。

数据显示，每造1吨纸，大约需要砍伐11棵胸径20厘米、高度20米的大树，同时排放大约974吨污水。与传统方式相比，这种足不出办公室就地能让废纸循环再生的方式，环保效益十分可观。

最大展品漂洋过海历时一个多月来赴约

作为进博会的最大件展品，来自西班牙尼古拉斯克雷亚的FOX-60龙门加工中心，迎来一波又一波观众。

“目前看到的机床全新形象，是在全世界首展。”尼古拉斯克雷亚是世界领先的机床生产企业，今年已是连续三年参加进博会。尼古拉斯克雷亚集团（亚洲）公司销售总监车航标表示，每年来参展都会有些变化，今年这件全新展品刚刚斩获2020年德国IF红点设计大奖。

重达86.7吨、占地200平方米、被拆分分装到10个集装箱内，这件“大块头”展品也有“大智慧”：融合了最先进的恒温控制系统、万能铣头和五轴联动铣头自动换头系统，可大幅提升产品加工效率。

“干的都是精细活儿，最小加工精度达到6微米，相当于头发丝70微米的十二分之一，如同绣花一样。”车航标介绍，机床主要用于精度要求较高的航空航天产业，比如飞机起落架、发动机机匣等关键零部件。

9月17日，该展品从西班牙始发，途经新加坡、泰国、广州、深圳，漂洋过海历时一个多月，终于在10月21日抵靠上海洋山港码头。目前这款售价为150万欧元（约1300万元人民币）的展品，已是“名花有主”，将与国内客户签约。

进博会大舞台，为这家西班牙企业带来了相当不错的销售业绩。三届进博会，尼古拉斯克雷亚在中国市场的销售额也是连年大幅增长。车航标预计，今年中国市场将占到公司全球市场的40%。

《速9》超级跑车亚洲首展先睹为快

一袭渐变色的金黄车身，略显夸张的流线造型，进博会汽车展区内，Apollo IE超级跑车十分拉风。作为全球首款全碳纤维超级跑车，5.066米长的Apollo IE重量为1250公斤，比同级别跑车足足轻了250公斤。

“今年我们是第一次来到进博会，这款来自德国的Apollo IE超级跑车，也是在亚洲首次展出。”这台车的展商力世纪有限公司中国业务发展董事周翔说，这款跑车全球限量10台，售价为300万美元，来进博会前已被预订一空。

他说，这款车的最大亮点就是全碳纤维打造。“最高时速335公里，百公里加速2.7秒，这款车称得上是速度与激情的完美结合。”据其介绍，Apollo IE黑色版还出现在已拍摄完成的电影《速度与激情9》中。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)