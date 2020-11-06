重疾险新规正式出炉 险种扩至“28种重疾+3种轻疾”

本报讯（记者 潘福达）年内相继在保险业内和社会开展征求意见后，昨天，中国保险行业协会、中国医师协会发布《重大疾病保险的疾病定义使用规范（2020年修订版）》，新规范保障范围进一步扩展，赔付条件更为合理。
整体来看，新规范修订取得三项成果：首先是优化分类，新规范建立重大疾病分级体系，首次引入轻度疾病定义，将恶性肿瘤、急性心肌梗死、脑中风后遗症3种核心疾病，按照严重程度分为重度疾病和轻度疾病两级，并且该三种轻度疾病保险金额比例上限确定为30%。“30%的比例基本上能够覆盖轻症治愈，可以说是‘把钱用在刀刃上’。”中国保险行业协会相关负责人解读称。
此外，新规范增加病种数量，适度扩展保障范围，基于重大疾病评估模型，量化评估重大程度，并结合疾病定义的规范性和可操作性，将原有25种重疾定义完善扩展为28种重度疾病和3种轻度疾病，并适度扩展保障范围。
在原有重疾定义范围的基础上，新规范新增了严重慢性呼吸衰竭、严重克罗恩病、严重溃疡性结肠炎3种重度疾病；同时，新规范对恶性肿瘤、急性心肌梗死、脑中风后遗症3种核心重疾病种进行科学分级，新增了对应的3种轻度疾病的定义，扩展了保障范围。
新规范扩展对重大器官移植术、冠状动脉搭桥术、心脏瓣膜手术、主动脉手术等8种疾病的保障范围，完善优化了严重慢性肾衰竭等7种疾病定义。
对消费者来说，在赔付方面，新规范放宽了部分定义条目赔付条件，如对“心脏瓣膜手术”取消了原定义规定的必须“实施了开胸”这一限定条件，代之以“实施了切开心脏”，切实提升了消费者的保障权益。
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