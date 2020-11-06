原标题：业绩为王＋创新驱动 机构把脉春季行情

资料来源：Wind，光大证券研究所

近日，机构资金回流，交易热情明显回升，市场预计春季行情有望提前启动。

当前，北向资金对金融、科技等板块的增持显现出其年底调仓迹象。此前机构公布的持仓情况也显示，近期高估值板块有所调整，资产配置更为均衡。多家券商发布最新策略报告认为，可选消费等业绩确定性较强的行业，以及低估值的顺周期板块，或成为布局主线。

资金回流态势显现

多个迹象显示，机构资金存在做多决心和回流态势。同花顺数据显示，截至11月5日收盘，北向资金全天净买入109.97亿元，其中沪股通净买入50.59亿元，这是11月以来北向资金连续第四个交易日实现净流入。从交易活跃度看，近期北向资金日内买卖金额多在900亿元以上，交易热情明显回升。

北向资金持续性回流引发市场对其提前布局春季行情的关注。招商证券研报指出，近几年北向资金往往在春季行情启动前明显流入。随着影响A股市场的不确定性事件逐步落地，北向资金大概率开启新一轮流入。

从北向资金近期增持的板块来看，主要是券商信托、电子信息和电子元件，集中在金融和科技板块，而汽车、保险、酿酒、家电等则出现小幅减持，显示出北向资金的年底调仓迹象。

此外，机构持仓情况的调整也显露出其对未来行情的初步布局。从行业来看，此前市值高估的热门板块得到调整，各机构资产配置风格更为均衡。

以公募基金为例，三季度公募持仓情况显示，此前仓位居于高点的医药板块在三季度出现明显调整，属公募三季度持仓下调最多的行业。其中，长春高新、恒瑞医药、山东药玻等遭到多家公募减持。以计算机、通信和其他电子设备制造业为代表的科技股仍受机构“抱团”青睐，成为公募、QFII等长线资金新进目标的锁定方向，其中，公募基金新进个股主要集中在科创板。

随着经济复苏，机构开始布局制造业板块，险资表现更为明显。如专业设备制造商徐工机械得到信诚人寿、华夏人寿的重仓，建设机械则被泰康人寿重仓，新华人寿旗下多个账户进入了医疗器械研发制造企业乐普医疗的前十大流通股东等。

券商策略注重企业盈利能力

近日，多家券商团队陆续发布A股策略报告。可选消费、消费电子等后续业绩确定性较强的行业，以及新能源等“十四五”规划相关题材广受关注。

宏观层面，光大证券表示，虽然短线市场情绪有所回升，但市场仍是缩量格局，且热点快速轮动，题材概念持续性不强，表明场内资金谨慎情绪仍在。预计短线市场仍以缩量整固为主。国盛证券则指出，随着海外市场不确定性因素的消弭，短期对资本市场情绪偏正面。

业绩预期较强的行业成为多机构策略关注的重点。国泰君安表示，国内宽松预期转向之后，投资风格的重心需切换至盈利。三条盈利主线包括：创新周期驱动的盈利景气板块，首推新能源与消费电子；未来内需改善叠加居民边际消费倾向上升，消费可选板块如酒店、汽车、家电等；未来有望受益于全球复苏的出口链条，包括机械、交运、石化等板块。

天风证券表示，上市公司盈利继续修复是大概率事件。从景气趋势出发，建议选择景气度高的品种，以抵抗市场的波动。而从已披露的三季报来看，增速较高且趋势向好的行业主要包括电气设备、机械、医药、汽车、电子、军工、家电等。

广发证券也指出，预期次年盈利增速弹性高的板块更容易发生年末的“估值切换”。建议配置三季度以来景气修复提速的可选消费、服务类，如汽车、休闲服务、家电等板块；需求改善配合产能或库存周期率先启动的制造业，如通用机械、塑料、橡胶等；以及新能源等科技及高端制造等板块。

此外，多机构指出，低估值的顺周期股有望迎来估值修复。开源证券表示，低估值的顺周期股如果出现较强复苏，则是价值股表现的弹性区间；如果在当前位置出现经济下行，市场风险偏好下降带来的估值下降将是系统性的，低估值板块也相对安全。

中信证券同样表示，将延续对顺周期和低估值板块的推荐。主要包括受益于全球经济复苏和弱美元的有色金属和化工，以及受益于国内消费修复的酒店、白酒、家电、汽车、家居，以及绝对估值低的保险和银行。

从长期来看，“十四五”规划相关题材仍是布局重点。中信证券、光大证券、国盛证券等均表示，将关注“十四五”政策预期较高的新能源、军工、半导体等板块。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)