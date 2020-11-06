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千亿白马屡创新高 深市首只万亿市值个股诞生

记者 吴黎华 北京报道

2020年11月06日08:20  来源：经济参考报
 
原标题：千亿白马屡创新高 深市首只万亿市值个股诞生

　　11月5日盘中，五粮液股价再度创下历史新高，最高触及259.85元，市值突破一万亿元大关。截至收盘，五粮液收报于259.41元，当日上涨2.53%，总市值达到10069亿元，成为深市首只市值突破万亿的股票。数据显示，2020年以来五粮液已经累计上涨97.66%。

　　不仅五粮液，当天包括美的集团、比亚迪、宁德时代、福耀玻璃、华域汽车、海康威视、万华化学和洋河股份等在内的多只个股同样盘中创下历史新高。从行业分布来看，这些公司主要集中在家电、汽车、新能源、消费等行业，并且主要是行业龙头。

　　近一段时间以来，一些过去受到市场资金追逐的白马股出现抱团松动的情形。11月2日，华兰生物收盘跌停，浪潮信息则收盘暴跌9.34%；11月5日，美年健康连续第二个交易日闪崩跌停。从行业来看，这些公司则主要集中在前期积累了较大涨幅的生物医药等行业，且或多或少与相关企业三季报业绩不及预期有关。

　　如何看待市场这一情形？“这是A股市场逐渐走向成熟的表现。”前海开源基金首席经济学家杨德龙对《经济参考报》记者表示，这些行业龙头，均属于有核心竞争力的企业，能够有效抵御环境波动风险，其股票具有稀缺性，因此受到越来越多的资金关注，属于机构配置的重点，进而推动其股价不断创下历史新高。

　　杨德龙认为，这一现象很可能是未来很长一段时间内A股市场的趋势。市场之所以出现这种现象，是因为投资者尤其是机构投资者越来越注重上市公司的业绩。好公司才能长期创造价值，差公司会被市场不断边缘化，因此价值投资的理念不断深入人心。同时，在注册制改革的大背景下，上市企业数量越来越多，这一分化的情形会越来越明显。

　　实际上，从今年来整个A股市场的运行情况来看，也印证了这一趋势。Wind统计数据显示，截至11月5日收盘，上证指数今年来累计上涨了8.85%，深证成指累计上涨了33.20%。剔除今年上市的新股后，沪深两市共计3746只个股中，有2340只个股出现上涨，占比为62.5%。而从市值与个股涨跌幅的关联关系来看，在全市场今年来涨幅超过50%的721只个股中，总市值超过1000亿元的个股有45只，占比6.2%；总市值分布在500亿至1000亿元的个股有48只，占比6.7%，从这些公司占全市场的比例来看，则分别为3.1%和3.4%。也就是说，大市值个股股价今年来表现明显更为强势。实际上，深市市值排行前10的个股中，有8只今年来的涨幅超过了50%。

　　这一市场风格，也和A股市场的投资者结构变化有关。长城证券研究指出，整体来看，A股投资者结构正朝多元化、机构化的方向发展，长线资金的话语权逐渐提升。2015年以来，散户投资者持股市值占A股流通市值的比例从41.55%逐渐下降至37.88%，基金持股市值则从4.42%逐渐上升至6.13%，外资（陆股通、QFII）则从0.47%快速上升至3.61%。

　　平安证券研究则显示，截至2020年三季度，公募基金总规模178015.89亿元，相比二季度增加9457.62亿元（增长7.30%），规模增速显著。三季度公募发行依旧火爆，爆款基金频现。其中偏股基金规模增长最快，相比二季度增加8235.96亿元（大幅增长31.86%），相比二季报，主动偏股型基金在三季度重点增持了食品饮料、电气设备、国防军工、交通运输和汽车五个行业。

 

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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