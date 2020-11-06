原标题：贝索斯今年减持 100亿美元亚马逊股票

美国首富杰夫·贝索斯本周减持价值30亿美元的亚马逊公司股票。美国媒体数据显示，贝索斯今年减持的亚马逊股票价值超过100亿美元。

美国证券交易委员会提供的文件显示，根据预先安排的交易计划，贝索斯2日和3日减持大约100万股亚马逊股票。这次减持后，贝索斯仍持有亚马逊超过10%的股票。

美国彭博新闻社4日报道，亚马逊1997年公开上市后的15年内，贝索斯共计出售大约20%的亚马逊股票，套现大约20亿美元。随着亚马逊股价近年来屡创新高，他持有的股票市值水涨船高，以至于相对小比例的减持就可套现巨额资金。

新冠肺炎疫情期间，受在线购物和云服务需求增加提振，亚马逊股价今年迄今上涨75%，企业市值现在超过1.6万亿美元。

作为美国首富，贝索斯的财富达到1910亿美元，其净值仅在4日就增加105亿美元。（卜晓明）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)