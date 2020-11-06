数据惨淡 美国经济复苏动能减弱

近期，美国多项经济数据不如预期，显示出美国经济在新冠肺炎疫情抬头影响下复苏步伐放缓。而随着封锁措施的进一步扩大，经济受冲击程度将愈发明显。

经济复苏步伐放缓

美国自动数据处理公司（ADP）4日公布的数据显示，10月份美国私人部门新增就业人数大幅收窄，至36.5万人，远低于道琼斯经济调查预估的60万人，更低于9月份实际新增的75.3万人的就业数据，是7月份以来的最低值。

当月新增就业主要集中在服务业，就业人数环比增加了34.8万人，而商品制造部门仅扩充了1.7万个工作岗位。其中，休闲和酒店业就业人数环比增加12.5万人，教育与卫生服务业增加了7.9万个就业岗位，但制造业新增就业岗位仅为7000人，显示该行业就业前景依然严峻。

按企业规模来看，员工数量在50至500人之间的中型企业引领就业市场，新增就业人口为13.5万人。员工超过500人的大企业雇用了11.6万人。而员工人数在50，以下的小企业增添了11.4万名员工。

分析人士指出，随着新冠肺炎疫情再度抬头，美国就业增长可能持续放缓。目前，因疫情而流失的2200万个工作岗位还有一半尚未恢复。美国劳工部即将于11月6日公布10月份就业报告。经济学家预计，当月美国失业率或下降0.2个百分点至7.7%，非农业部门新增就业人口可能增加53万人，不及9月份的66.1万人。

与此同时，4日公布的数据显示，10月美国供应管理协会（ISM）服务业指数从上个月的57.8降至56.6，贡献美国经济约90%的服务业连续第五个月处于扩张区间，不过扩张速度为五个月最低。这些经济数据表明，美国的劳动力市场以及美国经济正在改善，但步伐大幅放缓。

数据显示，10月ISM服务业新订单指数下降2.7点，至58.8。ISM服务相关商业活动指数从63降至61.2，服务业就业指标下降1.7点至50.1。今年第三季度，美国服务支出折合年率为增长38.4%，至7.93万亿美元，远低于2019年末的水平。

分析指出，ISM服务业数据未能达预期，表明在没有更多刺激措施的情况下，美国经济增长正在陷入停滞状态。而目前疫情反扑和收紧防疫限制措施的风险可能对服务业打击更加沉重。

疫情恶化施压经济

目前，美国疫情形势持续恶化。美国约翰斯·霍普金斯大学最新数据显示，美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达9472548例，死亡病例为233596例。

据《华盛顿邮报》报道，白宫新冠肺炎应对工作组协调员德博拉·伯克斯日前发出警告，称美国的新冠肺炎疫情已经进入“最致命阶段”，本周美国单日新增确诊病例将超过10万例。

与此同时，疫情对美国经济的冲击仍在持续。代表全球远洋邮轮95%运力的国际邮轮协会日前宣布，在美国境内运营的邮轮停航时间延长至12月31日。国际邮轮协会估计，美国邮轮业停航带来的经济损失超过250亿美元、就业岗位损失16.4万个。

此外，由于新冠肺炎疫情抑制美国人今年圣诞季的出行需求，美国福克斯新闻频道日前援引美国航空公司发言人妮歇尔·泰特的话报道称，美国航空公司12月航班架次将同比减少大约50%。

美国主要航空运营商第三季度“生意惨淡”。美国航空公司和西南航空公司上月发布的财报显示，这两家企业第三季度营收大幅减少，分别亏损24亿美元和11.6亿美元。美联社当时计算，加上达美航空公司和联合航空公司，4家美国航空运输业巨头在前两个季度亏损至少200亿美元。美国航空公司和联合航空公司上个月宣布，由于未能得到联邦政府进一步财政援助，将合计裁员3.2万人。

债务危机风险升高

据外媒报道，尽管当前美国大选的结果仍不确定，经济刺激法案前途未卜，但美国财政部4日表示，由于预计政府将采取更多的财政刺激措施来支撑经济的复苏，财政部将在下周的季度再融资操作中发行1220亿美元的中长期国债，这是连续第三个季度刷新纪录。

根据财政部的计划，将增加20年期债券，以及到期期限在2年至7年的附息国债发行量。自2019年以来，政府将首次增加通胀挂钩债券的发行，并计划扩大浮息债券的发行量。财政部表示，将从本月开始把新发债券和续发的20年期国债规模都增加20亿美元，当前浮息债券的发行规模也将提高。

美国财政部上个月发布的数据显示，受大幅增加财政支出应对新冠肺炎疫情影响，2020财年（截至今年9月30日）美国财政赤字达到创纪录的3.13万亿美元，远高于上一财年的9844亿美元。2020财年联邦财政赤字占美国国内生产总值（GDP）的比重从上一财年的4.6%升至15.2%，创1945年以来新高。为应对疫情冲击，自3月以来，美国国会已出台总额约3万亿美元的经济纾困措施。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)