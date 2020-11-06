原标题：进博会汽车展区 “剧透”未来出行

未来“轮子上的生活”将变成怎样？记者在第三届进博会汽车展区看到，世界前七大整车集团齐聚，带来30件新产品、新技术的“全球首发、中国首展”，“剧透”未来出行。

中国国际进口博览局相关工作人员介绍，第三届进博会汽车展区展览面积3万平方米，除了展示整车、汽车零配件、汽车服务等传统优势板块外，也致力于搭建进博汽车专业平台，为政企沟通、创新合作、品牌塑造、社会责任等方面提供专业支持，推动汽车产业生态体系革新。

汽车展区成为汽车新产品新技术的“新品发布地”、汽车产业转型升级的“创新驱动地”和顶级专家学者密集发声的“产业策源地”。据介绍，汽车展区迎来了30件新产品、新技术的“全球首发、中国首展”，同时首次设置智慧出行专区，聚焦自动驾驶、智能网联、车路协同、控制系统、核心传感器等智慧出行细分板块，精准引入一批在各自细分领域占据市场领先地位和关键性创新技术的“隐形冠军”企业。

“尽管有疫情的冲击，但我们在中国的业务从今年4月就开始正增长。”米其林中国高级副总裁王兆华介绍，米其林今年是首次参展进博会，500平方米的展台展示了米其林对可持续未来的愿景，带来不少全球首发、亚洲首发以及中国首发。“以亚洲首发的UPTIS免充气防刺扎轮胎系统为例，这一系统通过突破性的轮毂组件降低轮胎漏气和爆胎的风险，同时也减少了更换轮胎次数和备胎生产的原材料使用，计划最早于2024年广泛应用于乘用车。”

3D打印是汽车展区的一大关键词。意柯那设计集团是中国汽车设计市场上领先的全球企业。意柯那设计集团亚太区总经理哥伦布介绍，首次亮相第三届进口博览会，带来了两台概念车、可用于多种场景和方式的3D打印无人驾驶汽车底盘，以及一台加载了人工智能和5G模块、可以与人对话的机器人。

迪根特中国区总经理李冉说，新材料和新架构的应用，可以让未来的汽车更“轻”，设计也更加简单。通过使用企业独立开发的软件系统，根据零部件的需求，系统能自动化设计，并以3D打印的方式进行生产，“原来传统模式下9至12个月的开发周期，将缩短到48个小时”。

自动驾驶新技术也是汽车展区的热点。“创新推动着汽车行业的变革，处于转型升级阶段的中国市场对技术创新提出更高的要求。”伟巴斯特中国区总裁严和宁介绍，企业在第三届进博会上“中国首秀”诸多元素：集成了自动驾驶传感器的车顶模块、折叠车顶系统和智能前端模块。

博世中国公关总监楼晶莹介绍，博世连续第三年参加进博会，此次带来了在汽车电气化、自动化和互联化领域的一些新技术，例如，用于重型商用车的多功能摄像头，为卡车提供专门的视觉感知解决方案，支持道路标志识别、车道保持辅助、车道偏离警告、自动紧急制动等功能。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)