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网贷消费让新生代农民工“爱恨交织” 网络借贷成为备用钱包

2020年11月06日08:25  来源：工人日报
 
原标题：网贷消费成不少年轻人的消费方式 农民工也不例外

　　网贷消费让新生代农民工“爱恨交织”

　　阅读提示

　　使用网络借贷平台支出日常消费成为不少年轻人的消费方式，对新生代农民工来说也不例外。网络借贷在解决燃眉之急的同时也存在风险，这让他们对此产生“爱恨交织”的矛盾情感。

　　近日，中国社会科学院社会学研究所发布《新生代农民工生活与心态调查报告》(以下称报告)，报告显示，大部分新生代农民工经济能够基本自立，但存款较少，理财观念淡薄，使用网络借贷比例高。记者采访多位在城市务工的新生代农民工发现，网络借贷能够在一定程度上帮助他们周转生活窘境，但不受控制的网贷也可能让他们迷失在高消费的负债陷阱中。

　　网络借贷成为备用钱包

　　每天坐地铁回家时，小安经常能在地铁通道看到网贷平台打出的灯箱广告，作为曾经的网络借贷消费者，她对网贷产品铺天盖地的花式广告的情感更为复杂。

　　小安使用网贷最大的一笔开销是为了交学费。早年家庭贫困的小安在安徽农村读完初中后便结束学业，并于2014年和同乡前往上海打工。做过服饰厂制衣工人、餐馆服务员、超市售货员等工作的她，深刻体会到“学历这个敲门砖是多么重要”，急切地想要提升自己的学历。

　　不安于现状的小安想要突破头顶的天花板，却不知道从何下手。“当时身边的朋友有人认为我是异想天开，也有人很支持我。”一次偶然的机会，小安在上网时看见提升学历的弹窗广告：通过学习，毕业后可以拿到大专学历，这让她动了心。

　　2018年秋季学期之前，小安使用分期付款平台一次性付清1.6万元的报名费，拿到了机构发放的学习教材，也感到了每月还贷的压力。但小安认为，“大专毕业后还可以再申报成人本科，这让我觉得这些报名费都是值得的，日后可以挣回来。”

　　和小安一样，网络借贷也为古田缓解了在老家贷款买房的燃眉之急。一年前，古田和在深圳电子厂打工时认识的妻子回到湖南老家结婚。今年6月，古田的妻子怀孕，小两口决定在老家的市区买一套大房子，把父母也接过去住。

　　尽管贷款买房是当前很多年轻人的选择，然而如何还上每个月的房贷也成为必须面临的核心问题。古田的妻子已辞职在家待产，孩子的到来让他开始重新考虑消费计划。他给记者算了一笔账：“现在每月收入4000多元，房贷3000元，还有生活费，孩子出生后也有很大花销。所以，想到先用网络贷款缓和一阵。”

　　花钱变得难以控制

　　在电子厂打工期间，古田的月薪在4000元到5000元间浮动，加班多的情况下才能拿到更多的报酬。他坦言，过去缺乏存钱的意识，导致现在非常懊悔，难以给家人更好的生活保障。“单身的时候除了给父母寄点钱，剩下基本都用来打游戏、买衣服鞋子，偶尔还有人情开支和送礼，存不下钱。”

　　妻子待产后，家里的收入来源只剩下古田一人。考虑到已支付的彩礼和买房这两项大笔开支，以及每月的房贷、孩子出生后的各项费用，古先生只能选择网贷提前垫付。“现在父母可以帮衬一些基本家用，网贷也只是短期计划，最重要还是能找到薪酬更高的工作。”

　　没有攒下多余的钱，也是小安选择网贷的主要原因。尽管已经在上海务工4年，但一下掏出1.6万元的学费仍让小安犯难。“在没有负债之前，每个月要寄一半的工资给父母用来盖房子、治病，以及弟弟的学费和生活费。剩下的工资收入则用来支付在上海的房租、化妆品、以及请朋友吃饭等费用”，小安表示自己早已成为“月光族”。

　　吴倩虽然没有投资学习和房产的大额开销，然而对她来说，“女孩子在吃穿、化妆品上的花销也是一种投资”。毕业后，吴倩留在北京工作，到手的工资让她有了更多经济支配的满足感，也在花钱上越来越难以控制。

　　“现在消费主义盛行，打开什么软件都能实现支付一步到位。工作后我又迷上了化妆，大部分网贷都花在了化妆品、旅游、高档电子产品上。”两个月之内，吴倩就摸清了各类网络借贷平台的借款额度、还款日期和规则，开通的相关借贷账户达10多个，都是用于日常的购物、餐饮等消费。

　　防止网贷成为无底洞

　　从2019年7月至今，每个月还钱再借、借了再还，等吴倩反应过来时，累计待还款金额已经达到8万元，其中1万多元都是利息。“这种负债带来的不仅是生存压力，还有情绪上的焦虑。我想到自己的父母在老家省吃俭用，就非常内疚，特别是还不上的月份就更加难过。”

　　“父母帮我垫付了一些欠款，剩下的我慢慢还，预计年底可以清空。”吴倩回想起来，那些所谓的身外之物的投资，其实没有起到任何帮助作用，还加剧了消费欲望。如今换了一份工作、涨了工资的她打算从头开始。

　　小安的学历提升计划也没有如她预想的美好，向机构支付学费两年后，她逐渐醒悟到这份买来的学历并没有提供真正的知识，反而让她因为负债而不敢轻易离职。房租、日常消费和寄回家的费用摆在眼前，小安不得已用以贷养贷的方式维持生计。

　　“很多网贷平台我都使用过，每期本金加利息最后会变成大额数字，最后把工资掏空都供不起，只能各个平台以贷还贷。”小安说。

　　疫情期间，小安看到朋友在家里利用电脑技术接到很多业务，既能远程工作又能挣到可观的报酬，于是咬牙花了6000元报名线下的平面设计和后期剪辑课程。“我知道这会短期内加剧负债，但我已经重新规划了每个月的消费，省吃俭用把借贷的钱花在刀刃上，相信会有回报的。”小安说。

　　中南财经大学数字经济研究院执行院长盘和林认为，理性的超前消费才是合适的消费，新生代农民工由于缺乏理财观念与相关知识培训，抵御风险能力较弱，网贷消费为其生活增加了不确定性和不稳定性。因此，新生代农民工应当树立正确的消费观，在使用借贷之前有详细的还款与存款计划，并寻求一份长期、稳定的工作。

　　盘和林还建议，相关部门既要完善针对新生代农民工的公共服务，帮助其培育良好的金钱观念，对其消费预期进行引导，还需要对引发高杠杆率、诱发犯罪的消费贷，使用经济(信贷政策)和法律手段加以规制。

　　(应受访者要求，文中名字均为化名)

　　刘小燕

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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