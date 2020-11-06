原标题：新疫苗、新疗法，进博会最“火爆”展区见闻

新华社上海11月5日电 题：新疫苗、新疗法，进博会最“火爆”展区见闻

新华社记者

新冠病毒疫苗、智慧无人疫苗接种舱、无创肿瘤可穿戴治疗设备……在第三届中国国际进口博览会上，“全球首发”“中国首展”让人目不暇接，尤其是首次以“展中展”形式呈现的公共卫生防疫专区呈现了多款抗疫“神器”，令医疗器械及医药保健展区格外“火爆”。

新品多热情高

国家会展中心（上海）进口博览会展览部总经理助理王斌杰说，医疗器械及医药保健展区最初规划展览面积6万平方米，实际展览面积远超规划，而且展位供不应求。300多家参展企业中，有70多家是世界500强、行业龙头企业。

连续三年参加进博会的强生今年展览面积超过1000平方米，带来7个全球首秀、12个亚洲首秀和38个中国首秀等。比如由强生中国研发团队自主创新的防刺伤缝针，可降低助产师被针刺伤的风险。同样是三次参展的依视路今年展出了可延缓青少年近视发展的镜片和光学生物测量仪，并将在进博会期间联合政府、科研、医院、产业等各方力量，共建近视防控生态圈。

针对肿瘤领域，不少创新疗法令人眼前一亮：瓦里安今年的展台面积比上届增加了50%，带来了体积最小、治疗速度最快的360度全旋转质子系统；再鼎医药展示了与以色列公司诺沃库勒（Novocure）合作开发的无创肿瘤可穿戴治疗设备，体现了中外创新技术交流成果，可以为更多患者提供新的疗法。

连续三年参加进博会的康宝莱中国区总裁、全球高级副总裁郭木说：“一年多来我们在中国上市新品超过10款，本次进博会展示了50多种海外畅销的营养产品，进一步传递‘营养+运动’的健康生活方式。”

全球抗疫“神器”亮点纷呈

公共卫生防疫专区最开始规划展览面积2000平方米，因为企业的热情太高，一再扩容，现在面积是当初规划的6倍。

首次参展进博会的雅培一口气带来近10款防疫展品，比如一款中国首发——便于携带且适用于大规模检测的新冠病毒快速抗原检测试剂。该试剂供专业医护人员使用，最快可在15分钟内提供检测结果，可为开展大规模社区检测提供便利。

首次参展的还有复星医药与德国拜恩泰科（BioNTech）合作开发的新冠病毒mRNA（信使核糖核酸）疫苗。展会期间，拜恩泰科创始人与中国同行视频连线，交流疫苗研发最新进展。

在抗疫期间凭“救命神器”ECMO走红的美敦力，带来了新一代ECMO技术，能有效减少一次性耗材的更换频次，降低感染风险，同时可智能实现压力、血氧饱和度及温度等重要患者生理指标的实时、准确检测，有助于实现危重症患者转运移动化管理，为挽救患者生命争取宝贵的时间。

值得一看的还有赛诺菲展台一款全球首发——智慧无人疫苗接种舱，通过采用低温存储、全程可追溯、自动消杀、人工智能等先进技术，在医师远程支持、遵循疫苗接种操作规范、配有可穿戴式留观设备的前提下，普通市民也可自助完成疫苗接种。

“接种舱是未来城市公共卫生生态系统中可移动、自动化接种‘网点’。在突发疫情或季节性预防接种期到来时，通过快速部署大量接种舱，将有效缓解预防接种门诊的压力。”赛诺菲巴斯德中国区总经理张和平说。

“新老朋友”一同唱响“双循环”

辉瑞生物制药集团中国区首席运营官吴琨说，希望借助进博会这个全球化的贸易交流平台，积极融入“双循环”的大舞台。

在跨国药企眼里，进博会是中国政府加大改革开放力度、支持创新和打造更优国际化营商环境的重要举措，也是跨国药企把“展品”变“商品”的绝佳展示平台。

“第二届进博会上，我们首秀了一款治疗系统性硬化病相关间质性肺疾病的新药，2020年6月在华获批，仅比欧盟晚了一个半月。”勃林格殷格翰大中华区总裁兼首席执行官高齐飞说，中国市场是公司全球增长最快的市场，未来5年公司将在中国增资4.51亿欧元。

“中国政府一方面严防疫情不放松，另一方面逐步有序重启经济，激发市场活力，为处在抗疫攻坚期的全球市场提振了信心。”强生中国区主席宋为群说，作为进博会的老朋友，强生将加码中国作为排名第一的全球业务发展和创新引擎的地位。

从第一次试水观望到第二次满载而归，再到第三次坚定信心，不少参展商已经成了进博会的“忠实粉丝”。默沙东、礼来、阿斯利康、罗氏等企业都与中国国际进口博览局签订了未来三年的参展意向书。

“进博会传递出合作共赢、合作共担、合作共治的理念，充分展现了中国的大国责任和担当，也表达了中国向世界分享市场机遇、推动世界经济复苏的真诚愿望。”罗氏制药中国总裁周虹说，罗氏扎根中国26年，未来将努力把握更多创新机遇，加快构建国内与国际科创联动的新发展格局。

礼来中国总裁兼总经理季礼文说：“今年参加进博会最大的感受就是参展商热情更高涨、新品更丰富，我们已经签了未来三年参展意向书。”（记者龚雯、仇逸、王秋韵、周蕊）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)