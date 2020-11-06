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“明年我们还会再来！”——疫情难挡港澳台企业参加进博会热情

刘笑冬

2020年11月06日09:01  来源：新华社
 

　　新华社上海11月5日电（记者刘欢、潘清、许晓青）“为了参加进博会，我已经做了两次核酸检测。不过，能有这么好的机会向大陆市场推广澎湖特产一条根，我觉得很值得。”经营“太祖堂”品牌的澎湖县一条根保健作物生产合作社大陆业务组经理陈浩说。

　　第三届进博会消费品展区里，太祖堂和另外13家台湾企业组成了占地200多平方米的“中国台湾工艺精品馆”。受疫情影响，企业纷纷安排了大陆员工或大陆经销商驻展，陈浩是少数亲临展台的台胞之一。

　　陈浩说，包括一条根在内，许多台湾特色保健产品都受到大陆消费者的青睐。台湾业者也对进入大陆大健康产业兴趣浓厚。“眼下太祖堂的产品正通过跨境电商等渠道陆续进入大陆市场，我们希望借进博会打开更多通路。”陈浩说。

　　4日晚开幕的第三届中国国际进口博览会，港澳台企业参展踊跃。据上海市台办介绍，报名参加本届进博会的台企共103家，涵盖食品、消费品、珠宝、装备、服贸和医疗等领域，总参展面积3075平方米，只略低于第二届进博会，与第一届进博会73家参展台企、2000平方米参展面积相比，成长明显。

　　台企南侨食品集团180平方米的展台里，摆满了泰国米制品、比利时黄油、西班牙奶油芝士等全球美味。集团董事长陈正文告诉记者，大陆市场正对全世界开放，台企也要把握机会，紧跟消费者需求，否则就会跟不上时代的步伐。“进博会是世界级展会，南侨连续三年参展，收获颇丰。我们对大陆未来发展很有信心，已经报名参加第四届进博会！”

　　作为香港特别行政区政府的官方组展机构，香港贸易发展局今年是连续第三年组织港企参加进博会。此次贸发局组织港企参展的总面积达1700平方米，比第二届进博会时增加约20%。进博会主办方的统计显示，今年共有约240家港企参展，展览面积约1.6万平方米，这两个数字较第一届和第二届进博会时均有明显增长。

　　香港冯氏集团在本届进博会上设置了供应链管理、创新解决方案、物流、零售和品牌授权五大主题展区，展示以数字化、人工智能、云计算等技术驱动的未来供应链解决方案。冯氏集团中国区总裁冯裕津说，集团将把握“十四五”机遇，充分发挥在服务贸易、供应链管理、零售品牌营销等领域积累的优势，进一步加强与内地乃至全球商业伙伴的合作，为广大内地消费者创造更多价值。

　　据澳门贸易投资促进局介绍，贸促局在进博会食品及农产品展区、服务贸易展区设置展馆，两展馆面积与去年相若，食品及农产品展区的展馆面积600平方米，服务贸易展区的展馆面积60平方米，共组织42家从事澳门制造和代理葡语国家的食品及饮品、会计及翻译服务的澳门企业参展。

　　连续三年参加进博会的澳门英记饼家创建于1928年，是澳门最老牌的饼家之一。这次他们带来了杏仁饼、月饼等国际获奖美食。澳门英记饼家总经理曾菁菁说，通过进博会这一平台，我们找到了在内地的代理商，与不少商家展开了合作，极大开拓了内地市场。疫情让英记饼家更加认识到内地市场的重要性，未来企业会持续深耕内地市场。

　　作为“中国台湾工艺精品馆”的组织者，新北市北海岸艺术文化创意发展协会秘书长陈柔含介绍说，参展企业来自台北、新北、南投、澎湖等不同县市，主营业务也各不相同，但都有一个共同的特点：看好大陆消费市场，希望借参与进博会寻找商机。

　　疫情下，台胞往来两岸需要分别进行隔离观察，这促使陈柔含作出了一个决定：进博会后带着企业参与更多大陆展会，年底再返回台湾。“大陆市场这么大，明年我们还会再来！”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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