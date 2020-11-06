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企业集体签约、公布展区图，第四届进博会“抢先跑”

施歌

2020年11月06日09:02  来源：新华网
 
原标题：企业集体签约、公布展区图，第四届进博会“抢先跑”

　　新华社上海11月5日电（记者周蕊、于佳欣）第三届中国国际进口博览会刚刚揭幕，第四届进博会的展区图5日就正式亮相，29家展商还在此间集体签约第四届进博会，提前“锁定”展位。

　　商务部副部长、中国国际进口博览局局长王炳南说，本届进博会秉承“新时代,共享未来”的主题，是疫情防控常态化条件下中国举办的一场规模最大、参展国别最多、线上线下结合的展会。目前，近百家企业已经签约参加未来三届进博会，5日又有29家企业现场签约参加第四届进博会，充分表明大家对进博会的认可，对中国市场的信心。

　　据悉，第四届进博会招展工作将紧紧围绕服务“双循环”新发展格局这一出发点，让世界新技术、新产品在中国落地，进一步助力世界经济和贸易复苏与发展。

　　第四届进博会将于2021年11月5日至10日举行。企业商业展作为重要组成部分，仍将延续服务贸易展区、汽车展区、技术装备展区、消费品展区、医疗器械及医药保健展区和食品及农产品展区的六大展区设置。

　　第四届进博会上，将出现不少新专区、新题材。比如，技术装备展区将新增工业数字化转型专区和集成电路专区，消费品展区将新增影音娱乐专区，医疗器械及医药保健展区将建立创新孵化专区，汽车展区将引入汽车文化和汽车赛事概念。

　　也有一些在本次进博会上首次设置的专区将迎来“扩容”。比如，公共卫生防疫专区将进一步扩大展区面积，集中展示疫苗产品及上下游产业链等。体育专区的展览面积将翻番，并推出科技体育相关内容。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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