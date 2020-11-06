2021年第四届进博会展区图公布 29家展商现场签约

人民网上海11月6日电 （唐小丽）11月5日，中国国际进口博览会参展商联盟大会举行。会上，将在2021年举办的第四届进博会展区图正式公布亮相，29家展商集体签约第四届进博会。
据中国国际进口博览局介绍，第四届进博会招展工作将紧紧围绕服务“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局这一出发点，抓住国内国际产业与市场的最新趋势特点，牵好国内国际两端，将有形的展览，通过进博会形成无形的“化学反应”，让世界新技术、新产品在中国的市场大海之中融合落地，中国搭台、世界合唱，进一步助力世界经济和贸易复苏与发展。
2021第四届中国国际进口博览会整体布局
第四届进博会将于2021年11月5日至10日举行。企业商业展作为重要组成部分，仍将延续服务贸易展区、汽车展区、技术装备展区、消费品展区、医疗器械及医药保健展区和食品及农产品展区的六大展区设置，同时在挖掘前沿技术与产品、关怀民生与促进消费等方面更进一步，出新招、出实招，让更具特色的展品推动“双循环”。
值得注意的是，在第三届进博会期间发布的税收优惠政策，给予了参展商更加稳定的预期。第四届进博会期间，符合免税类别清单的展品达成交易后，可享受税收优惠政策。
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