伊利张剑秋：中国乳业深耕国内市场 逐渐走出国门

伊利集团执行总裁张剑秋接受人民网记者专访。（人民网记者 夏晓伦摄）
人民网北京11月6日电（王紫）“近年来，中国乳业在深耕国内市场的基础之上，逐渐走出国门。在本届进博会上，伊利也把近几年在国际化过程中取得的成绩带回了国内。”第三届进博会期间，伊利集团执行总裁张剑秋做客人民网现场访谈间时表示。
张剑秋介绍，伊利集团设置了两个目标，一是整合智力资源，把智力的融合和国内相关的融合起来，为解决当下和更长时期的创新奠定基础。二是产业链融合增加了我国内在市场的产业链。在整合了智力资源和产业链后，能为将来更好地扩大国内市场份额奠定了良好的基础。
张剑秋认为，目前，中国人年均摄入乳制品远低于发达国家，所以前景广阔，空间很大。为了更好地实现国内大循环，伊利集团在全国范围内扩大产能布局。其中，在内蒙古自治区，已在9个盟市进行奶产业集群项目的创新发展。奶牛养殖、种草、基地加工等都形成了全产业链，为国内大循环奠定了基础。此外，伊利集团还在国外创建平台，用世界全球优质的资源服务中国消费者。
在精准扶贫方面，张剑秋表示，“2020年，伊利一直在积极探索新模式，积极打造产业基地精准扶贫模式。在上下游合作过程当中，会提供免费的技术服务，在伊利还设置了奶牛学校，甚至还有牛二代训练营，通过技术服务支持，使得每头牛的成本下降，单产提升。”
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