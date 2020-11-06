陕鼓集团李宏安：进博会为企业开拓“一带一路”市场提供平台

陕西鼓风机（集团）有限公司党委书记、董事长李宏安接受人民网专访。（人民网记者 王晓啸摄）

人民网北京11月6日电（赵春晓） “当前，陕鼓在‘一带一路’上的市场份额及影响不断扩大，进博会对开拓‘一带一路’市场作用巨大。”第三届进博会期间，陕西鼓风机（集团）有限公司党委书记、董事长李宏安做客人民网现场访谈间时表示。

据李宏安介绍，陕鼓集团1968年建厂，2000年之前，主要为国内大工业领域，冶金、石化等领域提供能量转换的重大装备。2001年以后，陕鼓开始了转型升级成为大工业领域、流程工业、智慧城市以及“一带一路”提供智慧绿色的能源系统方案的企业。

在全球经济形势严峻的情况下，中国前三季度实现了GDP的正增长。李宏安表示，作为参展商，倍感责任重大，“同时，作为国企，陕鼓集团有责任，也有义务用好这难得的机会，以促进向‘一带一路’市场开阔。”

最后，李宏安表示，近几年，陕鼓集团加速国际化步伐：一方面，把中国生产制造研发的方案向外进行输送、推广；另一方面，为“一带一路”沿线国家提供系统方案，进博会实现了和国外伙伴的洽谈合作，是难得的好机会。

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