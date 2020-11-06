蒙牛卢敏放：中国消费市场为全球经济复苏带来动力

国际乳品联合会董事、蒙牛集团总裁卢敏放接受人民网记者专访。（人民网记者 夏晓伦摄）

人民网北京11月6日电（白帆）“中国的消费大市场给全球经济的复苏带来更强劲的动力。”第三届进博会期间，国际乳品联合会董事、蒙牛集团总裁卢敏放做客人民网现场访谈间时表示。

卢敏放以乳业为例，在过去几年的发展中，乳业已经形成了全球一体化，从种草到养殖、生产、供应，乳业形成了完整的全球产业链，借助中国这样的大消费市场，国内企业也参与其中。他指出，目前中国在全球乳制品贸易量中占据首位，也证明了大家一起建设“全球乳业共同体”的号召，从而形成一个更为高效的全球乳业的供应链。

但受到新冠肺炎疫情的影响，乳业也面临新的危机。蒙牛则通过一系列举措度过危机，同时还建立起更好的品牌效应。

“在疫情最严重的1月底和2月初，整个供应链都停滞了。蒙牛在这一期间采取了多项举措，帮助乳业发展走出低谷。”卢敏放介绍，举措包括：不拒收一滴奶并将之制成产品，从而保证供应链的完整；还给上下游提供了30亿的免息贷款、100亿的授信；蒙牛还向抗疫一线的医务人员捐献总计7.4亿的物资等。

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