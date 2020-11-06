连续三年参加进博会 丰田探索出行新方案

人民网北京11月6日电 11月5日至10日,第三届中国国际进口博览会(简称“进博会”)在上海举行。本届进博会商业企业展共设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易等六大展区。同时，新设立公共卫生防疫专区、节能环保专区、智慧出行专区和体育用品及赛事专区等四大专区。

在今年特殊形势下，第三届进博会如期举行，彰显了中国扩大对外开放的决心，进博会展览面积再度扩大，也充分表明世界各国对中国经济充满信心，全球企业对中国市场满怀期待。

丰田汽车公司（以下简称“丰田”）及其集团相关企业已连续三年参加中国国际进口博览会。今年，针对日益突出的“环境”、“交通”、“老龄化”等发展课题，在汽车行业展馆，丰田展示了为实现“所有人都能自由移动出行的社会（Mobility for All）”逐步落地的阶段性成果，为中国消费者提供更加符合中国市场需求的解决方案。

积极参展进博会：抓住合作机遇 实现共赢

今年前三季度，中国新设立外商投资企业26367家，全国实际使用外资7188.1亿元人民币，同比增长5.2%，外商投资企业利润再投资以美元计同比增长25.5%。

进博会的举办，正是外资企业感受中国高水平开放、中国经济韧性以及中国市场潜力的一扇窗口。多年来，丰田积极与中国本土企业展开合作，共同致力于开发符合中国市场需求及消费者使用场景的自动驾驶技术以及移动出行服务。

2019年，丰田与小马智行（Pony.ai）在自动驾驶技术和未来出行领域建立合作，此次展会，搭载小马智行开发的L4级自动驾驶软硬件系统的车辆让人眼前一亮。

丰田追求的合作共赢还体现在对于环保的探索上，为了保护同一个地球家园，守卫共同的蓝天，丰田一直积极推进环保技术及产品的研发和普及，通过不断扩充电动化产品阵容，致力为消费者提供更多选择。凭借20余年开发HEV技术的积累，丰田已经具备了集合HEV、PHEV、EV、FCEV的全方位电动化产品阵容，涵盖了从轿车到MPV，从乘用车到商用车的多款车型。

在应用领域，利用氢作为燃料的氢燃料电池汽车 FCEV，不仅在行驶过程中可以实现二氧化碳“零排放”，而且具有类似空气净化器的功能，能够将行驶过程中吸入的空气里所含的 PM 物质过滤，越行驶空气越清新，实现“负排放”效果。

同时，丰田与中国主要商用车制造商一汽、东风、广汽、北汽及氢燃料电池系统集成商亿华通联合成立了商用车用燃料电池系统研发公司，加快中国氢能社会的发展。

深耕中国市场：响应新时代出行需求 助力构建美好生活

第三届进博会上，这样一组数据十分亮眼：展览集结全球热点和行业发展趋势，设置六大展区、四大专区，多个展区签约面积超过规划面积；世界500强和行业龙头企业的平均展览面积比第二届增加14%；诸多企业携带新产品、新技术、新服务全球首发、中国首展，近百家企业签约参展未来3届进博会……

进博会的如期举办，反映了中国经济强大韧性与活力，今年前三季度，中国经济增速由负转正，消费、工业生产、进出口等领域指标不断向好。

11月4日，丰田汽车发布中国区销量数据，其10月销量同比增长33.3%至17.56万辆。本届进博会上，在氢燃料电池技术展示区域，除了有高压储氢罐及最新第二代燃料电池堆的展示之外，还介绍了从氢的制取、运输、储存到使用的完整氢产业链的各个环节。在中国，丰田于2019年全面开启推广普及氢燃料电池技术的步伐，特别是在商用车领域。本届进博会上，本土研发的丰田品牌氢燃料电池商用车--FCEV柯斯达在现场亮相。

除此之外，丰田还展示了Sienna侧方电动座椅福祉车。基于“为每个人提供舒适安全的移动自由”的目标，自20世纪60年代开始，丰田就开展了福祉车的研发和普及工作，近年来随着老龄化的发展，社会对于福祉车的需求不断增加，进一步促进了丰田福祉车在车型、构造和配置方面的多样化。

据悉，丰田将继续秉持开放的姿态，携手志同道合的合作伙伴，为实现“所有人都能自由移动出行的社会（Mobility for All）”而努力，同时为保护中国的蓝天贡献一份力量。

(责编：车柯蒙、孙阳)