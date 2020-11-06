银联旅行通卡正式发布 便利短期入境人士支付

人民网北京11月6日电 11月5日，在人民银行总行、国家外汇管理局的共同指导下，在人民银行上海总部的组织部署下，中国银联联合中国建设银行、上海浦东发展银行和上海银行正式发布银联“旅行通卡”（E Money卡）。通过数字化支付技术，为日韩境外短期入境人士在中国境内支付提供便利，尤其在第三届中国国际进口博览会期间，给进博会的支付服务注入活力。

旅行通卡是银联联合商业银行，为短期入境人士打造的境内移动支付创新解决方案。目前，来自日韩的境外游客、商务往来人员等短期入境人士可以在云闪付APP、部分银行的APP或指定网点等线上、线下渠道申请旅行通卡并开通移动支付功能，进而在全中国范围内的公共交通、旅游住宿、餐饮购物等场景使用该服务产品，充分享受中国移动支付的便利。

今年以来，凭借无接触支付解决方案及日常生活刚需场景的广泛覆盖，银联移动支付产品成为许多用户的安心首选。目前，银联的移动支付服务已覆盖全国37个城市地铁、1700个城市和县域公交、300多万家餐饮商户、近10万家便利店超市、35万多台自助售货终端、近2000所校园、超过3600个企事业单位食堂等。因此，银联旅行通卡能有效满足短期入镜人士各方面生活服务需要。

随着入境消费与本地消费需求的提升，用户对安全、便捷移动支付的需求也不断扩大。中国银联积极响应国家号召，依托多年在卡基支付和移动支付领域的经验，以及遍布中国城乡的受理网络优势，持续优化移动支付便民服务。此次推出的银联旅行通卡，在为短期入境人士提供境内移动支付解决方案的同时，助力释放入境消费市场潜力。同时，通过进博会的窗口，向全球展现中国高效的数字支付成果。

(责编：栗翘楚、孙阳)