辉瑞吴琨：提高创新产品可及性 让更多患者受益

人民网上海11月6日电（记者夏晓伦） “要提高创新产品的可及性，让更多的患者享受到更高值的医疗服务，降低疾病负担，让更多患者受益。”第三届进博会期间，辉瑞生物制药集团中国区首席运营官吴琨表示。

吴琨说，在此次进博会中，辉瑞展示了几款创新产品，主要包括治疗野生型或遗传型转甲状腺素蛋白淀粉样变性心肌病（ATTR-CM）的维万心，治疗特异性皮炎的产品以及抗肿瘤产品。其中抗肿瘤的产品已经在海南博鳌的医疗新型示范区进行了使用，患者能够在医院进行处方使用，希望该产品在海南的试用过程中可以积累更多的真实数据，帮助产品获批上市，从而让更多患者受益。

据悉，在疫情期间辉瑞向武汉捐赠了药品、口罩、防护服等医疗防护物资。与此同时，为了缓解疫情期间患者就诊困难的问题，辉瑞同互联网医院合作开通了快速就诊处方通道，把药物通过相应的配送渠道送到患者手中。

“这次的疫情之后，互联网+医疗的发展非常迅速，由于互联网的便捷性、迅速性，在疫情期间起到了非常大的作用。”吴琨表示，近年来，辉瑞也积极推进在互联网医疗方面的发展。通过互联网开展医生教育，提升医生诊疗水平。辉瑞希望可以通过互联网为患者在疾病、诊疗、处方以及处方配送方面提供更多的便利。在未来辉瑞也将进一步在互联网+医疗方面进行拓展，为患者提供更多便捷性的服务，关注互联网诊疗流程的规范化，为患者提供全流程的互联网诊疗服务。

“辉瑞作为一家创新的研发企业，我们一直秉持深耕中国，服务于中国的理念，关注于诊疗能力的提升，尤其是基层诊疗能力，希望可以帮助疾病的认知以及疾病的诊疗的进行更新和提高。” 吴琨表示， 一直以来辉瑞秉承着“科学致胜”理念，致力于科学和疾病知识的普及，与中国疾控中心、预防医学会、媒体等合作，开展疾病教育，普及公众疾病认知，让公众能够更了解疾病、主动预防疾病、管理疾病。

“未来我们希望能够为中国患者提供更多、更有效的支持和治疗。”吴琨介绍，辉瑞在未来也将把更多的创新产品引进中国，并同其他企业进行合作，进一步推动产品的商业化，推动新产品进入中国，提高中国患者对创新产品的可及性。

此外，吴琨透露，当前我国在商业保险方面处于有待发展的阶段，为了能够为更多的民众提供多样化的医疗保障，辉瑞也在尝试同商业保险公司进行合作，推出了一些共付机制，让更多患者能够拥有更好的医疗保障，降低疾病负担。当前，在国内一些省份中已经有部分辉瑞产品已经能够在当地进行商业保险的报销。“我们希望能够通过各种方式助力医疗行业发展，能够让民众对于创新产品有更好的可及性，降低民众的疾病负担，助力于健康中国2030。”

(责编：许维娜、夏晓伦)