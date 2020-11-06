首都航空牵手玉树开展系列青少年帮扶活动

人民网北京11月6日电 （记者乔雪峰） 11月3日，来自青海省玉树州的30名师生，乘坐海航集团旗下首都航空JD5208航班从玉树飞往北京，开展为期5天的“让梦飞翔”玉树少年航空体验营活动，同时首都航空与青海省青基会、团玉树市委共同签署“希望工程首都航空爱心基金”协议书，助力玉树青少年的培育与发展。

在这5天里，他们可以参观天安门、故宫、长城、毛主席纪念堂，可以驾驶飞行模拟机，近距离感受航空魅力，在航空的世界中尽情翱翔。这是首都航空借助“北京-西宁-玉树”航线资源及服务优势，连续第三年带领玉树少年“飞出高原看世界”。

同时，为帮助青少年健康成长，首都航空也再次来到玉树，与青海省青少年发展基金会、共青团青海省玉树市委员会举行了设立“希望工程首都航空爱心基金”专项基金签约仪式。

11月4日，首都航空爱心帮扶团队前往玉树州巴塘乡小学，送上了图书、体育用品等物资，乘务员们与孩子们唱歌、跳舞，并开设了航空小课堂，为孩子讲解飞机小知识，解答孩子们对飞机的种种好奇，让孩子欢乐地走进飞翔的世界，乘务员们与孩子一起歌唱《我和我的祖国》，孩子们也教乘务员们唱起藏文歌曲《阿妈》，在歌声中大家热泪盈眶，首都航空也通过直播课堂，让更多的人关注玉树青少年，加入到帮扶少年成长的行列中。

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。在复工复产期间，首都航空优先恢复玉树航线，为当地复工复产、群众增收形成有力支撑。当直播带货成为疫情之下助力地方特色产品销售的重要渠道，首都航空又为玉树带来了“海航首航俱乐部”直播团队，在高高原架起直播间，让更多的人看到玉树的美景，了解玉树的宝藏，助力玉树的优质农产品销向全国。

2017年3月，首都航空“北京=西宁=玉树”高高原航线成功开通，自此，青海省玉树自治州与首都北京路程缩短至5小时。截至 2020 年 10 月，北京-西宁-玉树航线已累计安全运送 13万余名旅客，航线的平稳运营节约了玉树及周边偏远地区人民的出行时间与交通成本，使玉树的各类经济作物得以顺利向外流通，来自北京及周边的各种援助也通过航线顺利抵达，为北京支援玉树做出了积极贡献。

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