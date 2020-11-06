新经济如何成为城市经济发展新动能？

成都作为四川的省会城市，正面临着多重战略机遇。日前，在第十五届清华大学公共管理高层论坛上，多位业内专家和成都相关部门以成都为研究对象，探讨城市的高质量发展、高效能治理。

“近年来，成都积极推动经济社会高质量发展，2019年经济总量突破1.7万亿元，同比增长7.8%。2020年GaWC《世界城市名册》正式发布，成都排名上升12名，居全球第59名。”成都市委常委、常务副市长谢瑞武在致辞中表示，成都营商环境进一步优化，国际影响力加快提升，城市治理效能不断增强，疫情防控成效得到世界卫生组织专家高度评价，民生福祉不断改善，连续多年位居“中国最具幸福感城市”榜首。

成都的快速发展吸引了社会各界的关注。会上，清华大学国情研究院院长、清华大学文科资深教授胡鞍钢指出，成都拥有成渝地区双城经济圈建设、新西部大开发等多重战略机遇，相信“十四五”成都会在高质量发展与高效能治理两个方面取得“双优”佳绩。

与会人士指出，发展新经济培育新动能，是顺应新一轮科技革命和产业变革，抢占未来发展制高点、主动权的城市选择，新经济已成为推动经济高质量发展、社会高效能治理、人民高品质生活的重要力量。都市圈建设是新发展阶段、遵循新发展理念、形成新发展格局的重大战略举措，成都都市圈建设是成渝地区双城经济圈形成双循环互促新发展格局的重大举措，目前成都都市圈仍处于都市圈成长期的后半段，可能在十四五期间进入发展期。

具体来看，成都将从“加速新基建、营造新场景、培育新主体、发展新产业、培育新生态”五个方面着力发展新经济，推动新经济成为城市经济发展的主动能，引领未来发展。其中，在成都东部新区的建设上，成都东部新区党工委副书记、管委会主任惠朝旭介绍，成都东部新区致力于以高效能体制机制构筑改革创新发展新高地，以全球化视野打造全面开放合作新门户，以高质量发展理念培育现代产业发展新引擎，以同城化立体交通体系做强区域协调发展新极核，以高品质功能布局建设宜居宜业公园城市新家园，建设全面体现新发展理念的未来之城，形成引领四川、辐射西部的高质量发展动力源和高能级发展平台，打造成渝地区双城经济圈战略新支点。

清华大学中国新型城镇化研究院城市群与都市圈研究中心主任、北京清华同衡规划设计研究院副总规划师卢庆强建议，成都都市圈建设要明确战略定位，强化门户枢纽功能，体现全球视野与国家战略；跨区域共建产业生态圈，培育次级中心，构建多中心网络化功能布局；基础设施和公共服务共建共享，加快推进同城化建设。

此外，在推进西部金融中心建设上，成都还做出了一系列探索与实践。成都市地方金融监督管理局党组成员、副局长程桦表示，2017年成都市第十三次党代会将“增强西部金融中心功能”纳入国家中心城市“五中心一枢纽”功能定位。当前，成都正坚持以深化金融供给侧结构性改革为主线，以提升金融服务实体经济能力为主攻方向，从功能建设、推进机制、政策体系、路径优化等方面综合发力，加快建设立足成都、辐射西部、服务“一带一路”的西部金融中心。

（人民日报中央厨房点金工作室 贺霞、郭艺萌）

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